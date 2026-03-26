Algunas tiendas de Zara cuentan con espacios exclusivos tipo boutique para bolsos y zapatos. (Foto de Josep LAGO / AFP)
Algunas tiendas de Zara cuentan con espacios exclusivos tipo boutique para bolsos y zapatos. (Foto de Josep LAGO / AFP)
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The Economist
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Quienes vieran los anuncios de Zara en Instagram podrían confundirlos fácilmente con los de Chanel. Para su campaña del 50 aniversario la primavera pasada, la marca española de moda rápida contrató a Steven Meisel, un fotógrafo conocido por trabajar con firmas de lujo. El estilista y el maquillador de la sesión fotográfica eran de un calibre similar. Los anuncios presentaban a casi todas las modelos mejor pagadas de los últimos 30 años bailando al ritmo de «I Feel Love» de Donna Summer.

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