El cambio de rumbo en GAP está lejos de completarse. (Foto: GAP)
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The Economist
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Los archivos de la sede central de Gap Inc. en San Francisco son un registro de su gloria pasada. Las fotos de las campañas de los años 90, tomadas por fotógrafos estrella como Annie Leibovitz, muestran a modelos como Naomi Campbell y actrices como Demi Moore con el uniforme de Gap: jeans desgastados y camisetas lisas.

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