eBay, la empresa de comercio electrónico, acordó la adquisición de la plataforma de compraventa de ropa de segunda mano Depop por US$ 1,200 millones, los cuales se entregarán a Etsy —su antiguo propietario—.

La web de subasta y eCommerce resaltó que Depop es un mercado de moda de consumidor a consumidor (C2C), cuya base de consumidores está compuesta por millennials y generación Z.

Jamie Iannone, director ejecutivo de eBay, detalló que la moda abarca más de US$ 10,000 millones de dólares para esta empresa, y en 2025, logró un crecimiento del 10% interanual solo en Estados Unidos.

De esa manera, prevén que Depop complementará su core de negocio y permitirá llegar a los usuarios más jóvenes del “recommerce” —definición que se le da a la compraventa de productos de segunda mano—.

El CEO Jamie Iannone destacó que la categoría moda creció 10% interanual en EE.UU. en 2025. La compra fortalece su estrategia en el segmento C2C. Foto: Andina

Vale acotar que Etsy es una plataforma de comercio electrónico especializada en la comunidad creativa, y adquirió Depop en 2021 por US$ 1,600 millones. Tras la venta, se centrarán en su crecimiento y réditos para sus accionistas.

Al cierre de la venta, Etsy disparó en 17% sus operaciones electrónicas en Wall Street. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre del 2026.

Según ambas empresas, eBay financiará la transacción con su liquidez disponible y Etsy, utilizará los ingresos para recompras de acciones e inversiones en su negocio principal.

Con información de EFE.