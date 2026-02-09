Las importaciones estadounidenses en términos de valor aumentaron a principios de 2025 para adelantarse a los aranceles de Trump, pero desde entonces han vuelto a la normalidad. Foto: Tim Rue/Bloomberg
Si se quiere tener una visión pesimista de las perspectivas del comercio y la globalización basándose en lo que ha ocurrido en lo que va de año, no falta material. Donald Trump ha amenazado con imponerle aranceles a la Unión Europea (UE) por resistirse a su deseo de anexionar Groenlandia, y a cualquiera que comercie con Irán o le venda petróleo a Cuba. Un discurso brutalmente franco del primer ministro canadiense, Mark Carney, ha articulado los temores generalizados sobre la fragmentación del orden mundial. 

