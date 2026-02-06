La empresa Sakana del Perú, especializada en la extracción y comercialización de anguila, pota y otras especies, apunta a la diversificación de sus destinos de exportación en Asia, con prioridad en Taiwán. Para lograr el objetivo, la compañía avanza en la obtención de certificaciones internacionales y en la modernización de sus procesos productivos, a fin de consolidar su presencia en dicho continente y en Europa.

La empresa, que es parte del grupo japonés Maruha Nichiro Corporation —con presencia en el Perú desde 1960 y que opera cubriendo toda la cadena productiva desde la pesca hasta la exportación— tiene como producto ancla a la anguila, un recurso regulado y bajo control del Ministerio de la Producción (Produce), que se destina principalmente a Corea del Sur, Japón y parte de Europa, en particular, España.

“Los mercados a los que atendemos no solo demandan calidad, sino también garantías de sostenibilidad y trazabilidad”, señaló el gerente general de la compañía, Yoshitaka Nakamura, a la Asociación de Exportadores (ADEX).

En los dos últimos años, Sakana del Perú invirtió en la implementación de sistemas de procesamiento IQF, sobre todo enfocados en pota y anguila, permitiendo atender requerimientos específicos de sus clientes internacionales.

“Contar con esta tecnología nos da mayor flexibilidad a fin de adaptarnos a la demanda de nuestros clientes. No obstante, las futuras inversiones estarán supeditadas a la evolución de la economía global y de los mercados internacionales”, explicó Nakamura.

La pota y anguila son los principales productos de Sakana del Perú. (Foto: Redes sociales Sakana del Perú).

Estándar de aprovechamiento de la anguila

Uno de los principales proyectos de Sakana del Perú es la obtención de la certificación MSC para la anguila, un estándar internacional que acredita el aprovechamiento sostenible del recurso y la ausencia de pesca ilegal.

El proceso de certificación evalúa tanto a la corporación como a la gestión del recurso por parte de la autoridad.