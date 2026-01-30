En Tacna, la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura (Sanipes) anunció la construcción de un moderno laboratorio especializado en análisis microbiológicos y moleculares, lo cual ampliará su capacidad operativa y servicio de fiscalización sanitaria en dicha localidad, así como en las regiones de la Macrorregión Sur (Arequipa, Moquegua y Puno), con el fin de garantizar la vigilancia sanitaria y la inocuidad de los productos hidrobiológicos.

Reducirá tiempos y costos

La obra, cuya construcción representa una inversión de más de S/6.9 millones y se estima que esté lista para junio de 2026, permitirá que los análisis microbiológicos y moleculares de productos pesqueros y acuícolas se realicen directamente en Tacna.

Ello reducirá ampliamente los tiempos de traslado de muestras y los costos para los administrados. Además, disminuirá el riesgo de exceder los plazos permitidos para los análisis, asegurando la validez de los resultados y una toma de decisiones más rápida.

De este modo, la obra impulsará la competitividad y sostenibilidad del sector pesquero y acuícola en el sur del país, lo que es vital para que productores, asociaciones y cooperativas cumplan con la normativa sanitaria y accedan a nuevos mercados.

Hasta 40 empresas serán beneficiadas

Sanipes estima beneficiar con la iniciativa hasta 40 empresas de la cadena productiva pesquera y acuícola en Tacna, Moquegua, Arequipa y Puno.

Entre los negocios que serán favorecidos hay plantas de procesamiento pesquero y acuícola, empresas dedicadas a la congelación y comercialización de productos hidrobiológicos, centros de acopio, pescadores artesanales, proveedores de insumos, comerciantes, pequeños y medianos productores acuícolas, municipalidades y entidades públicas.

Hacia el año 2030, se proyecta una atención cercana a los 900 ensayos anuales, la cual consolidará al laboratorio como una infraestructura que fortalece la respuesta técnica del Estado, impulsa la competitividad del sector pesquero y acuícola, y contribuye a la protección de la salud pública y el desarrollo sostenible del país.