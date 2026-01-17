El nuevo esquema plantea una clasificación de los infractores según su capacidad operativa. Foto: GEC.
El prepublicó el nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones Sanitarias de las Actividades Pesqueras y Acuícolas (Risspa) de , con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las normas que garantizan la sanidad e inocuidad de los productos hidrobiológicos en toda la cadena de valor.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 000009-2026-PRODUCE. Según explicó el titular del sector, César Quispe, el reglamento busca establecer “un sistema sancionador más justo y eficiente, que proteja la salud pública sin afectar innecesariamente la sostenibilidad de las actividades productivas”.

El nuevo esquema plantea una clasificación de los infractores según su capacidad operativa y el riesgo sanitario asociado, lo que permitirá aplicar sanciones proporcionales. Asimismo, fija topes de multas más razonables e introduce una escala diferenciada para pequeños acuicultores, a fin de no comprometer la continuidad de sus operaciones.

Entre los principales cambios, el reglamento contempla el fraccionamiento de las multas impuestas y la actualización del marco sancionador conforme a las nuevas obligaciones sanitarias vigentes. También incorpora criterios agravantes sectoriales que endurecen las sanciones cuando las infracciones generan lesiones graves o muertes, afectan a poblaciones vulnerables o ponen en riesgo el estatus sanitario del país.

De esta manera, el Risspa deja atrás el régimen uniforme que se aplicaba a todos los agentes de la cadena pesquera y acuícola y adopta un modelo diferenciado que reconoce que una mayor capacidad productiva implica un mayor riesgo sanitario.

El reglamento se encuentra en etapa de consulta pública. Durante los próximos 30 días calendario, recibirá aportes y opiniones de los operadores del sector y de la ciudadanía en general a través del correo

