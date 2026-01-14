¿Cuáles son las prioridades para el pisco en el 2026? (Foto: Andina)
Camila Vera
El pisco ya cruza dos nuevas fronteras, pero lo hace con envíos todavía simbólicos. Mientras la bebida bandera del Perú suma destinos fuera de Estados Unidos y Europa, el Ministerio de la Producción (Produce) ha definido una prioridad para el 2026: combatir la informalidad que hoy limita su crecimiento.

