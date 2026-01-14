Hasta el momento —en el lado de la formalidad—, hay 522 empresas con denominación de origen que se dedican a la comercialización de este destilado especial, recaba la Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi. Del universo, el 97% lo conforman las mypes; y el 3% son medianas y grandes empresas, complementa la cartera.

Mercados atractivos

César Quispe, titular del Produce, conversó en exclusiva con Gestión y compartió cifras del alcance del pisco a nivel mundial:

“Hay mercados que necesitamos seguir consolidando, como Estados Unidos, que absorbe el 39% de nuestras exportaciones. España, con un 12%; Países Bajos, también con un 12%. Europa, básicamente”.

La lista, sin embargo, registró dos elementos más: “También tenemos, en menor medida, a Japón y Bélgica, donde han llegado nuestras exportaciones y creemos que debemos posicionarnos. Hemos tenido penetración, pero nos falta crecer. Ahí estamos apuntando a tener mayor presencia comercial y difusión”.

Coincidió Carlos Mejía, secretario del Comité Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien además precisó los litros enviados a ambas naciones hasta noviembre de 2025: 31,564 y 40,227, respectivamente.

“Perú está introduciendo litros a estos países, pero no se puede hablar de posicionamiento, sino de que sí se está trabajando en el tema y que sí hay una tendencia al crecimiento. Hay posibilidades de hacer cosas; son países muy difíciles de trabajar” , sostuvo.

A lo que añadió: “Conceptualizar nuestro pisco como categoría es lo que cuesta. Y el posicionamiento cuesta aun más; es elegir a un producto en vez del otro” .

Aludió, así, a las leyes del marketing: identificar un elemento como categoría significa crear un espacio diferenciado en la mente del consumidor. En esa línea, colocó como ejemplo al mezcal de México. “El mezcal en 10 años ha hecho lo que el tequila en 50. Ha pasado de un millón de litros a 10 millones, a un precio promedio de 30% más que el tequila en toda su categoría”, expresó.

El vocero también advirtió que, por debajo de Japón y Bélgica, forman cola otros interesados en el pisco: Colombia, Reino Unidos, Australia, Francia y Ecuador.

Escenario del pisco.

La vigilancia en el rubro

Identificados Japón y Bélgica como los países con mayor potencial, el Produce prepara una estrategia para convertir el interés inicial en una demanda sostenida. ¿De qué se trata?

“Para ello [lograr un posicionamiento] es que tenemos que avanzar mucho en el tema de las certificaciones de nuestras empresas pisqueras. Estos mercados son bastante exigentes. Desde el ministerio, nuestro rol clave es, primero, trabajar mucho en el tema de la formalidad y, segundo, en la asistencia técnica ”, enumeró Quispe.

El ministro apuntó que hay factores no menores: “La asistencia técnica va desde la revisión de los etiquetados según la normativa vigente y la ficha técnica. Después, tenemos toda una normativa sobre la denominación de origen (D. O.), la cual consta en la verificación de la bodega y la regulación de muestras. Con la D. O., [los productores] pueden implementar buenas prácticas manufactureras y sacar lotes de inocuidad", indicó.

“ Nosotros tenemos una comisión de lucha contra el delito y la piratería , donde está una comisión del Indecopi y con quien tendríamos que hacer una mayor campaña contra la adulteración. El pisco adulterado es lo que daña la industria real”, complementó.

Al respecto, Sergio Chuez, a la cabeza de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, subrayó que su área opera bajo un plan anual que consta de acciones de fiscalización y sensibilización sobre el pisco. En detalle, repasó los resultados del último año.

“En 2025, nos habíamos propuesto como meta tener 450 acciones de supervisión, tanto en mercados físicos como virtuales, y terminamos haciendo 775: 660 fueron en mercados físicos y 115 en plataformas de comercio electrónico” .

En ese sentido, también adelantó que, en 2026, se tiene previsto ejecutar 475 acciones. “Pero, tal cual sucedió el año anterior, lo más probable es que terminemos con un número mayor”, anotó.

Asimismo, el mecanismo está enfocado tanto en los comercializadores como en los productores. A los primeros se les insistirá con capacitaciones, el objetivo es que sepan reconocer un pisco elaborado por operadores con derecho de uso de la D. O. A los segundos, se les reforzará la necesidad de cumplir, de manera permanente, con los requisitos del reglamento de uso durante los 10 años de vigencia.

Productores y consumidores trabajan de la mano para combatir la informalidad en el mercado del pisco. (Foto: Andina)

El peso del sello D. O.

Chuez, además, recalcó que, gracias a los acuerdos comerciales impulsados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y al trabajo de la Cancillería para proteger la denominación de origen del pisco en el exterior, el Perú cuenta con “un gran abanico de posibilidades para posicionarse en los distintos países del mundo” .

“Ahí también necesitamos mucho del compromiso y del trabajo del sector privado para poder llegar a esos mercados” , puntualizó.

En efecto, el especialista de la SNI fue enfático al explicar que el pisco debe apuntar a mercados de alta gama y a consumidores que sepan valorar el producto, ya que no puede competir en precio ni en volumen con bebidas masivas como el vodka, el ron o el whisky, cuya producción es más rápida.

“Es primordial que el consumidor sepa qué producto está llegando a sus manos y por el cual puede cambiar un hábito de consumo” , remarcó Mejía.

Por ello, la relevancia de la reiteración en el uso de la denominación de origen. “A la fecha tenemos 522 productores con autorización para usar la denominación de origen del pisco. El tema es ver si es que todos ellos lo comercializan y si están haciendo uso de la D. O. Entonces, esta labor que está emprendiendo Produce y que también nosotros vamos a desempeñar durante el año debería ayudarnos, hacia finales del 2026, a tener una información que encadene los números del registro con la realidad”, concluyó Chuez.

En suma, la agenda del 2026 procurará cerrar la brecha entre potencialidad, formalización y presencia en mercados extranjeros.

¿Cuál es el mayor desafío para el pisco en este 2026? (Foto: Andina)

El dato:

El registro de marca, necesario para que los productores autorizados vendan su pisco bajo marca propia, cuenta con un descuento de 25% de la tasa para las mypes. Cuando no hay oposiciones, el registro suele resolverse entre 47 o 48 días hábiles, describió la DSD del Indecopi.