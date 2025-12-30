El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó este lunes un nuevo ataque contra una lancha que, según sus reportes, estaría relacionada con actividades de narcotráfico en el Pacífico Oriental. Como resultado de la operación, dos tripulantes de la embarcación fallecieron, en el marco del operativo militar denominado “Lanza del Sur”.

Las imágenes del ataque fueron difundidas a través de la cuenta oficial del Comando Sur en la red social X. En el comunicado, la dependencia militar señaló que los dos ocupantes —a quienes identificó como “narcoterroristas”— murieron mientras la nave se desplazaba por aguas internacionales.

Al igual que en acciones previas, las fuerzas armadas estadounidenses indicaron que el operativo contó con la autorización del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

On Dec. 29, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/69ywxXk30N — U.S. Southern Command (@Southcom) December 29, 2025

El Comando Sur difundió imágenes del ataque a una lancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte del operativo “Lanza del Sur”. Foto: EPA/NARONG SANGNAK

Operativos reiterados en el Pacífico y el Caribe

De acuerdo con cifras oficiales, Estados Unidos ha neutralizado más de 30 lanchas en operativos similares realizados tanto en el Pacífico como en el Caribe, con un saldo que supera el centenar de fallecidos. No obstante, las autoridades no han revelado la identidad de las personas involucradas ni la cantidad de droga que transportaban las embarcaciones interceptadas.

La campaña militar en aguas internacionales, particularmente en el Pacífico Oriental, ha generado cuestionamientos. Una de las críticas proviene de una denuncia presentada por una familia colombiana, representada por el abogado del presidente Gustavo Petro, que sostiene que un pescador murió durante un operativo ejecutado en septiembre pasado.

Este nuevo ataque ocurre una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “haría bien” en dejar el poder, y lanzara críticas contra el presidente colombiano, a quien calificó como un “alborotador”.

Con información de EFE.