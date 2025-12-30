El Comando Sur difundió imágenes del ataque a una lancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte del operativo “Lanza del Sur”. Foto: EPA/Jerome Favre.
El Comando Sur difundió imágenes del ataque a una lancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental, como parte del operativo “Lanza del Sur”. Foto: EPA/Jerome Favre.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

El Comando Sur de Estados Unidos ejecutó este lunes un en el Pacífico Oriental. Como resultado de la operación, dos tripulantes de la embarcación fallecieron, en el marco del .

Las imágenes del ataque fueron difundidas a través de la cuenta oficial del Comando Sur en la red social X. En el comunicado, la dependencia militar señaló que los dos ocupantes —a quienes identificó como “narcoterroristas”— murieron mientras la nave se desplazaba por aguas internacionales.

Al igual que en acciones previas, las fuerzas armadas estadounidenses indicaron que el operativo contó con la autorización del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Operativos reiterados en el Pacífico y el Caribe

De acuerdo con cifras oficiales, , con un saldo que supera el centenar de fallecidos. No obstante, las autoridades no han revelado la identidad de las personas involucradas ni la cantidad de droga que transportaban las embarcaciones interceptadas.

La campaña militar en aguas internacionales, particularmente en el Pacífico Oriental, ha generado cuestionamientos. Una de las críticas proviene de una denuncia presentada por una familia colombiana, representada por el abogado del presidente Gustavo Petro, que sostiene que un pescador murió durante un operativo ejecutado en septiembre pasado.

Este nuevo ataque ocurre una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, “haría bien” en dejar el poder, y lanzara críticas contra el presidente colombiano, a quien calificó como un “alborotador”.

Con información de EFE.

