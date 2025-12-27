Las agencias encargadas de la política migratoria en Estados Unidos han dejado de difundir información detallada sobre sus operativos, lo que ha reavivado el escepticismo en torno a la afirmación de la Casa Blanca de que más de 2,5 millones de indocumentados abandonaron el país en 2025 como resultado de la estrategia del Gobierno del presidente Donald Trump .

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostiene que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes”, al reportar la deportación de 605 000 personas y la salida voluntaria de otros 1,9 millones de indocumentados desde el 20 de enero.

Sin embargo, la mayor parte de las dudas se concentra precisamente en ese último grupo: los 1,9 millones de extranjeros que, según el Gobierno, habrían salido del país por decisión propia.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha presentado información verificable que respalde esa cifra, ni ante los medios de comunicación ni ante organizaciones especializadas en migración.

Cálculos basados en encuestas

El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, explicó a EFE que el origen del problema está en que el Gobierno de Trump recurrió al Current Population Survey (CPS), una encuesta mensual elaborada por la Oficina del Censo para estimar cuántos indocumentados han dejado el país.

De acuerdo con el especialista, la CPS ha experimentado varios ajustes desde fines de 2024, entre ellos una reducción en el tamaño de la muestra. A ello se suma que la intensificación de las deportaciones probablemente ha desalentado a los indocumentados a responder el sondeo.

“Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, señaló Ruiz Soto.

El analista remarcó que una menor participación en la encuesta no constituye, por sí misma, una prueba de que los inmigrantes estén abandonando el país de manera voluntaria, una percepción que, según indica, también comparten muchos de ellos.

“Eso son exageraciones del Gobierno para meterle a uno miedo”, dijo a EFE R. Hernández, un mexicano que vive en Los Ángeles desde hace más de dos décadas. El inmigrante afirmó que, de ser deportado, intentaría regresar para reunirse con su esposa y sus tres hijos, ciudadanos estadounidenses. “En vez de estar amenazando con sacarnos, debería ver cómo nos da papeles”, añadió.

La Casa Blanca asegura que más de 2,5 millones de indocumentados dejaron EE.UU. en 2025, pero expertos cuestionan la falta de datos públicos y la metodología usada para sustentar esa cifra. Foto: EFE.

La apuesta por la autodeportación

Pese a las dudas sobre las cifras, el Gobierno de Trump ha optado por resaltar lo que considera el éxito de su política migratoria. La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró recientemente que los indocumentados “están recibiendo claramente el mensaje de que deben irse ahora”.

Como parte de esta estrategia, el DHS destinó US$ 200 millones a una campaña que promueve la “autodeportación”. El programa ofrece un pago de US$ 3.000 —inicialmente era de US$ 1.000— y la eventual posibilidad de un retorno legal a quienes registren su salida mediante la aplicación CBP Home.

No obstante, según dos funcionarios que supervisan la iniciativa y citaron a The Atlantic, solo unas 35 mil personas han notificado su salida a través de la aplicación, una cifra muy distante de los 1,9 millones de salidas voluntarias que reporta el Gobierno.

Menos expulsiones que en la era Biden

El DHS también ha dejado de publicar el detalle de las deportaciones, lo que dificulta el seguimiento por parte de entidades como el MPI. Con la información disponible, se estima que durante el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605 000 extranjeros, un volumen que, según Ruiz Soto, se encuentra dentro de un rango comprobable.

Sin embargo, ese total incluye a personas devueltas en aeropuertos sin haber ingresado formalmente a EE.UU., así como a inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que optaron por una salida voluntaria.

En cualquier caso, la cifra es inferior a las 685 000 deportaciones registradas en el último año del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025). “Creo que el Gobierno Trump se quedará corto para alcanzar ese número”, estimó el analista.

Pese a ello, la Casa Blanca continúa difundiendo que ha expulsado a cientos de miles de “los peores de los peores criminales”, una narrativa que también ha sido cuestionada. Un informe reciente del Instituto Cato señala que el 73% de las personas detenidas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos pendientes. En la mayoría de los casos con condena, se trataba de delitos menores o infracciones migratorias y de tránsito.

Con información de EFE.