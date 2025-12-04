Estados Unidos anunció la imposición de restricciones de visado a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México, a quienes acusa de haber participado en la organización de rutas para el ingreso ilegal de migrantes a territorio estadounidense. La decisión no identifica a las personas sancionadas ni detalla cuántos son.

“Las investigaciones indican que los individuos designados organizaron el transporte de extranjeros, incluyendo menores, desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde posteriormente se encontró a muchos intentando ingresar ilegalmente a Estados Unidos”, manifestó el Departamento de Estado mediante un comunicado.

La medida busca impedir que los individuos designados puedan ingresar a Estados Unidos y forma parte de una política que apunta a sancionar a quienes “a sabiendas” presten servicios de viaje para facilitar la inmigración ilegal. El comunicado oficial no precisa el nombre de la empresa involucrada.

La medida forma parte de las acciones de Washington para frenar el flujo de migrantes y sancionar a quienes faciliten su ingreso irregular a Estados Unidos. Foto: EFE.

“Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración”, sostuvo el Departamento de Estado, que reiteró que la Administración de Donald Trump “garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias”.

En paralelo, Trump anunció la aplicación de aranceles del 30% a exportaciones mexicanas en respuesta al tráfico de fentanilo y el flujo de migrantes indocumentados hacia EE.UU., aunque pospuso su entrada en vigor para abrir espacio a negociaciones con el Gobierno mexicano.

Washington ha reconocido la colaboración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dispuso el despliegue de unos 10 mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera. No obstante, la administración estadounidense señala que aún persisten desafíos en materia de control migratorio.

Con información de EFE.