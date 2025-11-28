El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que detendrá la migración desde “países del tercer mundo” tras el tiroteo registrado en Washington DC en la víspera de Acción de Gracias.

“Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”, mencionó el mandatario republicano.

Además, garantizo que eliminará a cualquiera que “no sea un activo neto” para Estados Unidos y que concluirá con los “beneficios y subsidios federales” para los no ciudadanos, así como desnaturalizar a los inmigrantes que “socaven la tranquilidad doméstica” .

En esa línea, Trump aclaró que deportará a cualquier foráneo que “sea una carga pública” y “un riesgo” para la sociedad norteamericana.

Luego de saberse que el autor del tiroteo era un ciudadano afgano, el mandatario amenazó con revocar millones de visados entregados por la gestión de Joe Biden, incluidos los que están en Estados Unidos desde antes que los talibanes tomen el mando.

Laas acciones del gobierno de Donald Trump han hecho que muchos migrantes decidan no cruzar la frontera de forma irregular.

A criterio de Trump, el tiroteo en Washington DC —a pocos pasos de la Casa Blanca— se dio porque “el hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos”.

Según Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, se ha ordenado una “reexaminación rigurosa” y de gran escala en cada Tarjeta Verde para los extranjeros de cada país “de preocupación”.

Con información de DW