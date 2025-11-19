A inicios de noviembre, Hap Klopp se presentó (virtualmente) en el StartUPC, ante un auditorio lleno de emprendedores peruanos de todas las edades, ansiosos por saber cómo alcanzó el éxito. (Fotocomposición: G de Gestión/ Imágenes CEGICAP y Menlo School)
A inicios de noviembre, Hap Klopp se presentó (virtualmente) en el StartUPC, ante un auditorio lleno de emprendedores peruanos de todas las edades, ansiosos por saber cómo alcanzó el éxito. (Fotocomposición: G de Gestión/ Imágenes CEGICAP y Menlo School)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Cualquier negocio tiene la posibilidad de prosperar cuando su líder se concentra en aquello que realmente domina, le apasiona y en lo que lo representa. Esa fue la ruta de Hap Klopp, quien, junto con Douglas Tompkins, fundó hace 60 años la reconocida marca The North Face. En su primer año, la empresa –que contaba apenas con tres tiendas y 14 trabajadores en Estados Unidos– logró vender US$ 300,000. Ahora, proyecta superar los US$ 4,000 millones en ventas netas para el 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Las 7 empresas familiares más admiradas en el país, según PwC Perú, G de Gestión y AEF
Araceli Añaños de Grupo Aje: “Vamos a entrar a una nueva categoría en 2026″
Del taller en Gamarra al mundo: los nuevos proyectos de Jorge Luis Salinas tras su éxito
Cuatro lecciones del yoga para el liderazgo moderno

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.