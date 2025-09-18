Actualmente, SAASA factura más de US$ 40 millones al año y es el negocio que más aporta a los ingresos de Andino Holding.
Ani Lu Torres
En solo cinco años, una empresa peruana pasó de operar en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a competir en dos de los aeropuertos más importantes del mundo: México y Madrid-Barajas. Se trata de Servicios Aeroportuarios Andinos (SAASA), la firma de servicios aeroportuarios del holding Andino, que ha convertido su apuesta por la carga aérea en el negocio más rentable del grupo.

