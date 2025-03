A inicios de 2024, SAASA Global obtuvo la buena pro para la construcción y explotación de esta terminal por 30 años, en esa línea, el último viernes 14 de marzo aseguró el financiamiento para la construcción del almacén de carga. “Es nuestra primera inversión en España, una concesión otorgada por AENA, que opera 42 aeropuertos con un tráfico de más de 20 millones de pasajeros al mes. En términos de carga, el aeropuerto de Madrid moviliza más de 600 millones de kilos al año, y nuestra terminal será la tercera en tamaño. En una primera etapa, operará con una capacidad de 80 millones de kilos, con posibilidad de expandirse en el tiempo hasta 120 millones ”, explicó.

La terminal del Grupo Andino contará con cámaras de frío para productos perecibles y un punto de inspección fronteriza, clave en España para el ingreso de mercancías de origen animal o vegetal a la Comunidad Europea. Junto con la firma del contrato de financiamiento, SAASA Global también cerró un acuerdo con Napisa para la construcción del almacén de carga, que demandará 20.5 millones de euros como inversión global.

“El proyecto incluye la habilitación de 13,000 metros cuadrados (m2) de terreno y la construcción de una nave de 6,200 m2, en una primera etapa, que albergará equipos y cámaras de frío, además de oficinas y equipamiento de última generación en Europa”, argumentó. La construcción de esta fase concluirá en febrero de 2026, con el inicio de operaciones previsto para marzo del mismo año .

La segunda fase de la terminal de carga en Madrid-Barajas será de menor escala, ya que ampliará la capacidad de almacenamiento de 80 a 120 millones de kilos. “Una vez completada la primera fase y alcanzados los 80 millones de kilos, incorporaremos un equipamiento adicional ETV, diseñado para optimizar el almacenamiento y atender un mayor número de vuelos. Esta expansión demandará una inversión de 3 millones de euros y permitirá llegar a los 120 millones de kilos, con ejecución prevista para 2027″, señaló la cabeza del Grupo Andino.

SAASA busca ser una empresa iberoamericana

Vargas Loret de Mola destacó que, a la par del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Andino Investment Holding (AIH) busca expandir sus servicios a otros terminales en España y México, país en la que también está presente.

“En 2019 iniciamos nuestro proceso de internacionalización, que nos llevó a México, donde operamos dos empresas: una dedicada a servicios de rampa (que presta servicios a los aeropuertos Benito Juárez y Manuel Crescencio en Mérida) y otra al almacenamiento de carga en el aeropuerto Benito Juárez. Actualmente, evaluamos oportunidades para expandirnos en otros aeropuertos de ese país , y lo mismo ocurre en España. AENA lanza constantemente licitaciones para distintos servicios, y estamos atentos a esas oportunidades. Aún no hay nada concreto, pero seguimos analizando el mercado. Nuestro objetivo es que SAASA consolide operaciones en España, México, Perú y otros países de Latinoamérica, con la meta de convertirnos en una empresa iberoamericana”, detalló.

En el caso de México, el directivo anunció que se prepara una inversión en la terminal de carga del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. “En concreto, vamos a mejorar el almacén de carga, aumentando su capacidad de 500 a 1,300 posiciones de rack, lo que representará una inversión de US$2 millones. Esto nos permitirá ampliar el almacenamiento y brindar un mejor servicio a nuestros clientes. El proyecto empezó en marzo”, manifestó.

¿Chile, Colombia y Argentina? siguientes destinos

El Grupo Andino sigue expandiendo su presencia en Sudamérica y ha puesto la mira en Colombia, Chile y Argentina, además de Perú.

En Colombia, ya cuenta con una oficina de representación y evalúa su ingreso al negocio de servicios aeroportuarios, aunque se trata de un proceso a largo plazo.

En Chile, sigue explorando oportunidades, pese a que algunas fueron descartadas. “Analizamos una adquisición, pero no se concretó porque no cumplía con nuestros criterios de inversión. No nos limitamos solo a licitaciones o adquisiciones, seguimos abiertos a ambas opciones”, acotó.

En Argentina, el interés se centra en el proceso de liberalización de los servicios de rampa en los aeropuertos, una oportunidad que el grupo está analizando de cerca. “La estrategia es crecer de manera orgánica en la medida de lo posible y, en algunas regiones, apostar por el crecimiento inorgánico”, agregó Carlos Vargas Loret de Mola.

En Perú, SAASA ya se encuentra consolidada. “Estamos operativos en la nueva terminal, aunque su apertura, prevista para el 30 de marzo, aún no se ha confirmado. Estamos listos para iniciar operaciones en cuanto el gobierno tome la decisión”, afirmó. Sobre Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), recordó que continúa negociando con el Estado la suscripción de una adenda que permitirá realizar inversiones para mejorar la infraestructura de cinco aeropuertos en concesión.

“Ya estamos trabajando con bancos, constructoras y empresas de ingeniería para poner en marcha las obras lo antes posible. Estamos alineados con el Gobierno, ya que esta inversión es necesaria. Esperamos una pronta respuesta, especialmente porque el aeropuerto de Juliaca (Puno) requiere una nueva pista. La adenda busca, entre otros aspectos técnicos, mantener el equilibrio económico-financiero de las concesiones . Confiamos en que se firme pronto”, remarcó.

