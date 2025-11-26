El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, es considerado por asesores y aliados del presidente Donald Trump como el principal candidato para convertirse en el próximo presidente de la Reserva Federal, según personas familiarizadas con el asunto, mientras la búsqueda de un nuevo líder del banco central entra en sus últimas semanas.

Con Hassett, Trump tendría un aliado cercano en quien confía plenamente al frente del banco central independiente, dijeron las fuentes bajo condición de anonimato. Algunos de ellos consideran que Hassett llevaría al organismo la visión del presidente sobre los recortes de tasas de interés, algo que Trump ha querido impulsar desde hace tiempo.

Sin embargo, Trump es conocido por tomar decisiones de personal y de política de manera sorpresiva, por lo que la nominación no será definitiva hasta que se anuncie públicamente, advirtieron.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que “nadie sabe realmente lo que hará el presidente Trump hasta que lo hace. ¡Estén atentos!”.

Los nombramientos de presidente y gobernadores de la Fed son históricamente la forma más directa en que un mandatario puede influir en el banco central. Trump nominó al actual titular, Jerome Powell, durante su primer mandato, aunque luego se arrepintió cuando Powell no impulsó los recortes de tasas al ritmo que él deseaba.

Hassett es considerado cercano a la visión económica de Trump, que sostiene que las tasas deben reducirse. El 20 de noviembre dijo a Fox News que “recortaría las tasas ahora mismo” si fuera el presidente de la Fed, porque “los datos indican que deberíamos hacerlo”. También ha criticado al banco central por haber perdido el control de la inflación tras la pandemia.

La Fed ha sido reiteradamente el blanco de ataques de Trump, quien acusó a Powell de tardar demasiado en bajar los costos de endeudamiento y llegó a insinuar públicamente su despido. El presidente también ha criticado las remodelaciones en las instalaciones del banco central, y la Casa Blanca mantiene un litigio sobre el intento de Trump de destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Eso ha ejercido presión sobre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que encabeza el proceso de selección del próximo presidente de la Fed, para equilibrar cuidadosamente entre candidatos que favorezcan recortes de tasas y gocen de la confianza tanto del presidente como de los mercados financieros.

Tras haber mantenido las tasas inalteradas durante la mayor parte de 2025, la Fed comenzó a bajarlas este otoño, con recortes de 25 puntos básicos en septiembre y octubre. Sin embargo, los funcionarios están cada vez más divididos sobre las perspectivas de inflación y del mercado laboral, lo que probablemente hará que la decisión en su próxima reunión de diciembre sea muy reñida.

Bessent dijo a CNBC el martes que existe una buena probabilidad de que Trump anuncie su elección para la presidencia de la Fed en el próximo mes, antes de la festividad de Navidad del 25 de diciembre.

El propio Trump ha insinuado que está cerca de tomar una decisión. El 18 de noviembre afirmó: “Creo que ya sé a quién elegiré”, sin revelar el nombre. En septiembre, dijo que Hassett, junto con el exfuncionario de la Fed Kevin Warsh y el actual gobernador Christopher Waller, eran los tres principales candidatos.