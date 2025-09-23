Alligator Alcatraz, una de las apuestas de Donald Trump para combatir a la migración. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Alligator Alcatraz, una de las apuestas de Donald Trump para combatir a la migración.
Redacción Gestión
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó que unos 1.6 millones de inmigrantes se han autodeportado desde enero.

En esa línea, precisaron que desde que p gobierna, unos 2 millones de indocumentados han sido expulsados, lo que “demuestra que las políticas están dando resultados y garantizando la seguridad de las comunidades estadounidense“.

Sin embargo, advierten que la información del DHS “no incluyó pruebas o datos que demuestren que 1,6 millones de personas han salido del país voluntariamente en respuesta“.

El último reporte de la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse (Nueva York), demuestra que para finales de agosto el número total de extranjeros arrestados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) parecía haberse estancado a finales de agosto, lo que agiganta las dudas sobre la veracidad de los datos de Washington.

Vale añadir que número de arrestos diarios fue de 1,055 en agosto, un 14% menos que el promedio de junio, cuando esa cifra ascendió a 1,124, en datos del TRAC.

En lo que va del año, si bien se redujo hasta en 97% los cruces de indocumentados en la frontera suroeste de Estados Unidos, la cifra de deportaciones se concentra en los extranjeros dentro del país —en datos oficiales—.

Con información de EFE.

