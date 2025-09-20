El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el Ejército estadounidense llevó a cabo un ataque “letal” contra un barco vinculado a una “organización terrorista designada”, en el que murieron tres supuestos narcotraficantes .

Trump señaló que la embarcación operaba en una ruta conocida de tráfico de drogas con destino a Estados Unidos y que la inteligencia estadounidense verificó su actividad ilícita.

Con este episodio, ya son cuatro las embarcaciones atribuidas al narcotráfico que han sido hundidas en el Caribe sur, cerca de costas venezolanas, desde agosto, cuando Washington reforzó su presencia militar en aguas internacionales bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En esta ocasión, el mandatario no especificó la nacionalidad de los tripulantes ni el país de origen de la lancha. Como en ataques anteriores, difundió un video sin audio que muestra la embarcación de tonos azules explotando tras recibir un proyectil.

Maduro insiste en que la movilización estadounidense es un plan para forzar un "cambio de régimen". Foto: Marcelo Garcia / Presidencia de Venezuela / AFP.

Hasta la fecha, el Comando Sur ha destruido tres embarcaciones y eliminado a 17 presuntos criminales , aunque se desconoce su identidad y la cantidad exacta de drogas incautadas.

Este mismo viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó que el Ejército venezolano realizó una maniobra militar “exitosa” en la isla de La Orchila, en aguas venezolanas del mar Caribe, ante el despliegue estadounidense en la región que ha provocado tensiones y que el presidente Nicolás Maduro ha tildado como “una amenaza”.

Maduro sostiene que la movilización de Washington busca forzar un cambio de régimen en Caracas y colocar un “Gobierno títere” alineado a intereses estadounidenses. Trump, por su parte, negó el jueves que su administración haya discutido un plan para reemplazar al liderazgo venezolano.

Con información de EFE.