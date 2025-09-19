El presidente chino, Xi Jinping, instó a su par estadounidense Donald Trump a resolver la disputa sobre la red social TikTok según las “reglas del mercado”, informó la prensa estatal en Pekín tras una llamada entre ambos mandatarios.

Ambas potencias económicas se encuentran inmersas en negociaciones sobre la guerra arancelaria, en la que decretaron una tregua hasta el 10 de noviembre, y el incierto futuro de esta red social en Estados Unidos.

Una ley adoptada por el anterior gobierno de Joe Biden prohibió por razones de seguridad nacional el funcionamiento de TikTok en el país a menos que la casa matriz china cediera el control a empresas estadounidenses.

Pero desde su llegada a la Casa Blanca, Trump pospuso hasta en cuatro ocasiones la prohibición de la plataforma que, según ha dicho él mismo, hizo aumentar su popularidad entre los jóvenes y le ayudó a ganar las elecciones de 2024.

China celebra las “negociaciones comerciales conformes a las reglas de mercado” y espera “una solución conforme a las leyes y la normativa chinas y al equilibrio de intereses”, dijo Xi, según reportes de la televisión estatal CCTV y la agencia de noticias Xinhua.

El dirigente comunista también invitó a Trump a “evitar tomar medidas unilaterales de restricción del comercio para no poner en riesgo los avances conseguidos en distintos ciclos de negociaciones”, señalaron estos medios.

Ninguna de las partes anunció un acuerdo concreto sobre TikTok después de la llamada, que Xi tildó de “positiva” y “constructiva”.

Los medios oficiales chinos tampoco mencionan un posible encuentro entre los dos dirigentes.

En cambio, Trump señaló en su red social Truth Social una reunión con Xi en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur este año y un viaje a China para principios de 2026. Además, dijo que había logrado avances con el presidente Xi para concretar un acuerdo sobre TikTok.

“Acabo de tener una llamada muy productiva con el presidente Xi de China. Avanzamos en muchos temas muy importantes, incluyendo comercio, fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y la aprobación del acuerdo sobre TikTok”, escribió Trump en Truth Social.

Trump señaló que se reunirá con Xi en la cumbre de APEC que se celebrará en Corea del Sur a partir del próximo mes y que planea visitar China a inicios de 2026, mientras que el líder chino visitará Estados Unidos “en el momento apropiado”. (Foto: Jim WATSON and PETER KLAUNZER / various sources / AFP)

“La llamada fue muy buena, volveremos a hablar por teléfono, agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos con interés reunirnos en APEC”, agregó Trump.

No quedó claro qué avances concretos lograron los dos líderes para resolver el futuro de las operaciones de TikTok en EE.UU. Antes de la llamada, Trump había dicho que esperaba alcanzar un acuerdo sobre la popular aplicación de videos.

Un comunicado chino de la conversación se limitó a señalar que Xi dijo a Trump que su gobierno respeta la voluntad de las empresas sobre la venta de las operaciones estadounidenses de la aplicación TikTok, propiedad de ByteDance Ltd., y que le gustaría que esas compañías encontraran una resolución al asunto, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Pekín.

Con información de AFP y Bloomberg