Donald Trump y Lula da Silva. (Foto: AFP)
Agencia EFE
El presidente de , , anunció este martes, durante su discurso ante la Asamblea General de la , que la próxima semana se reunirá con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien mantiene una fuerte disputa por el juicio al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Trump relató desde el estrado que se cruzó en los pasillos de la ONU con , quien fue orador antes que él, y que ambos conversaron brevemente y acordaron encontrarse la próxima semana.

“Debo contarles que yo estaba entrando y el líder de Brasil saliendo. Nos vimos, él me vio, y nos abrazamos”, reveló el republicano ante los representantes de los países miembros de la ONU, entre los que se encontraba Lula junto a la delegación brasileña.

El mandatario afirmó que hubo una “excelente química” entre ambos.

“Me pareció un hombre muy amable, en realidad me gustaría conocerlo. Yo solo hago negocios con gente que me gusta”, apuntó.

Según Trump, enfrenta grandes aranceles de Estados Unidos en respuesta a “la censura, represión, militarización, corrupción judicial y el acoso a críticos”.

La Administración de Trump impuso aranceles del 50% a las importaciones brasileñas como castigo por el juicio contra el expresidente , un estrecho aliado de Trump condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado.

Antes del discurso de Trump, el primer orador fue Lula, quien denunció la consolidación de un “desorden internacional” y arremetió contra el “ataque” de Estados Unidos a la soberanía brasileña por el juicio a Bolsonaro.

