El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que las negociaciones con Estados Unidos por los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump requieren cautela y responsabilidad diplomática.

El mandatario brasileño indicó que existe un “límite de discusión” con el gobierno estadounidense sobre el tema arancelario.

“No puedo decir todo lo que creo que debería decir. Tengo que decir lo que es posible”, precisó Lula durante un encuentro de su organización el Partido de los Trabajadores (PT).

El mandatario brasileño mencionó que la política arancelaria de Estados Unidos, que busca castigar económicamente al país por motivos políticos, “es inaceptable”.

“Queremos ser respetados por nuestro tamaño. No somos una república insignificante”, exclamó el presidente.

El mandatario también aseguró que su Gobierno no teme confrontaciones y dijo que, aunque Brasil no quiere confusión, que no se piense que “se tiene miedo”.

El presidente recordó que su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, ya presentaron propuestas concretas al gobierno de Estados Unidos.

Asimismo, Lula ha reiterado que está “abierto al diálogo” sobre los aranceles con el líder republicano después de que Trump apuntara a la posibilidad de una conversación entre los dos.

Sin embargo, el presidente aclaró que “quien define los rumbos de Brasil son los brasileños y sus instituciones”, tras los ataques del gobierno estadounidense a la Corte Suprema de Brasil por el juicio por intento de golpe de Estado al expresidente Jair Bolsonaro.

