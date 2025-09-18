Lula sanciona una ley en Brasil que regula la internet para menores con un mensaje a Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: EFE)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de , , sancionó este miércoles una ley que impone límites para el uso de las redes sociales por parte de niños y adolescentes, con un mensaje a su homólogo estadounidense, , un tenaz crítico de todo tipo de regulación en la internet.

«Damos un paso importante en dirección a la soberanía digital de Brasil», declaró Lula en el acto, en el cual afirmó que la nueva ley «no afecta a ninguna empresa, sea del país que sea, que llegue a Brasil a trabajar según las leyes brasileñas».

En agosto pasado, Trump le impuso a gran parte de los productos brasileños aranceles del 50%, en parte como represalia por el juicio en que el expresidente fue condenado por golpismo, pero también por las regulaciones que existen en el país en torno a las redes sociales, las cuales considera que atentan contra las empresas estadounidenses del sector.

LEA TAMBIÉN: Brasil: juez relator declara a Bolsonaro culpable de atentar contra el régimen democrático

«Espero que Trump esté escuchando este acto»

«Espero que Trump esté escuchando este acto», pues no se está implantando más que «un marco regulatorio en protección de los niños y adolescentes» de , afirmó Lula.

Según el presidente, «la soberanía digital significa fortalecer el sistema, hacerlo mas abierto a empresas extranjeras que quieran invertir en Brasil respetando las leyes nacionales», sin ningún tipo de «chantaje o interferencia» en la actividad del sector privado.

«Es innegable la importancia de las redes sociales», que son «fuente de conocimiento y alternativa de trabajo para millones de personas», pero «también es verdad que no están ni pueden estar por encima de la ley», declaró.

En ese contexto, insistió en que «las redes sociales no pueden usarse para diseminar mentiras, discursos de odio o de violencia contra niños o mujeres» y subrayó que de eso se trata el espíritu de la nueva ley, aprobada con amplia mayoría en el Parlamento brasileño.

Los alcances de la ley

La nueva legislación, entre otros puntos, obliga a las plataformas de internet a adoptar niveles máximos de protección de datos en los casos de niños y adolescentes, lo que incluye «sistemas confiables» de verificación de edad.

Asimismo, los menores de 16 años solo podrán registrarse en las redes con una expresa autorización de sus padres, que deberán contar con mecanismos apropiados para fiscalizar su uso.

Otras medidas incluidas en la ley prohíben el envío de contenidos pornográficos o violentos hacia las cuentas de menores de edad, que tampoco podrán tener acceso a juegos de azar en el espacio virtual, entre diversas limitaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Lula sanciona una ley en Brasil que regula la internet para menores con un mensaje a Trump
Con Bolsonaro condenado, la ultraderecha de Brasil se encomienda a Trump o a una polémica amnistía
Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por golpe de Estado en Brasil

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.