José Armando Gastelo-Roque, gerente general de M4S, resaltó que la empresa cerró el primer trimestre de 2026 con ventas superiores al millón de dólares, impulsadas por la implementación de la planta solar más alta de Latinoamérica, ubicada en la unidad minera Cochacucho (Puno) del Consorcio Minero Horizonte.

El proyecto demandó una inversión de US$ 700,000 y cuenta con una capacidad de 600 kilovatios (kW). “Ha tenido resultados favorables y ya trabajamos en su ampliación, que se ejecutará este año para alcanzar 3 megavatios (MW)”, señaló a Gestión.

Además, la compañía avanzó en el sector industrial con la instalación de un techo solar en la planta de San Miguel Industrias PET (SMI).

“Culminamos el proyecto y ya está operativo, generando energía solar, ahorros y un menor impacto ambiental. Fue construido para nuestro cliente Ferrenergy, bajo un esquema PPA (Acuerdo de Compra de Energía) en el que nuestro socio financia el proyecto y vende la energía a SMI”, comentó.

José Armando Gastelo-Roque, gerente general de M4S.

LEA TAMBIÉN: Ferrenergy apuesta por nueva tecnología para liderar la transición energética y evalúa expansión regional

M4S impulsa microrredes para empresa avícola y avanza con energía híbrida

De cara a lo que resta de 2026, M4S mantiene nuevas iniciativas en cartera. Una de ellas se orienta al sector avícola e involucra la instalación de microrredes —sistemas aislados de la red eléctrica que combinan energía solar y baterías— para la empresa Tecavi, en el norte del país.

“El próximo mes iniciaremos la construcción para Tecavi. El sector avícola se ha sumado a nuestro portafolio, ya que muchas operaciones están alejadas de las ciudades y dependen del diésel, lo que eleva sus costos”, señaló Gastelo-Roque.

A la par, la empresa dio un paso estratégico a fines del año pasado para ampliar su mercado mediante un joint venture con EJE Soluciones Energéticas, firma peruana especializada en infraestructura de gas natural, con el objetivo de ofrecer sistemas híbridos que combinan gas natural y energía solar.

“Buscamos ofrecer a las mineras una alternativa para reducir sus costos de diésel, tanto en mantenimiento como en combustible, cuyo precio se ha incrementado aún más en el contexto de la guerra”, explicó.

Sin embargo, reconocen la confiabilidad del diésel. En ese sentido, buscan proveer una solución que la mantenga, pero que al mismo tiempo genere ahorros y reduzca el impacto ambiental.

“Vendimos nuestro primer sistema híbrido de energía solar y gas de 2.5 MW para una mina de oro en Atico (Arequipa). La operación de la planta está prevista para mediados de año, y ya presenta un avance de 70% en obras e incluye 3,360 paneles solares, 14 inversores y equipos de gas natural; tras la fase final de construcción, continuará con la obtención de permisos”, indicó.

Planta híbrida (solar y gas) tendrá una potencia solar de 2.5 MW.

M4S impulsa expansión en Ecuador y avanza hacia 5 MW instalados

Los avances de M4S se alinean con la meta de alcanzar una capacidad instalada de 5 MW hacia junio de este año, objetivo que viene cumpliéndose, pues solo el proyecto en la mina del sur aporta cerca de 3 MW. “Nuestra meta para este año es alcanzar ventas por US$ 5 millones”, expresó Gastelo-Roque.

Si bien el mercado nacional sigue siendo el principal foco de crecimiento de M4S, la empresa ya inició su expansión internacional. “Hemos constituido una empresa en Ecuador debido a que ese país tiene constantes problemas energéticos, principalmente de cortes eléctricos”, explicó.

Por ejemplo, en Quito, mencionó que ha habido cortes de hasta 14 horas en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que tienen una ventaja al vender soluciones que funcionan de forma aislada a la red eléctrica, mediante paneles solares y sistema de baterías.

En ese mercado, la compañía ya cuenta con cuatro proyectos en cartera. “Tenemos tres proyectos en el sector retail que suman 1 MW, dos en Quito y uno en Guayaquil, además de una iniciativa en Santo Domingo de los Tsáchilas, un proyecto de 550 kWp para una importante empresa del sector de alimentos con presencia en Ecuador y Perú”, adelantó.

Los proyectos ya están firmados, vendidos y en plena construcción, y se prevé que entren en operación antes de mediados de año. “Ya hemos invertido casi US$ 500,000 en estos proyectos”, afirmó.

Más datos sobre M4S:

Expansión. Este año, M4S concretó su ingreso al mercado ecuatoriano con oficinas en Guayaquil y Quito, bajo la razón social Microrredes Sostenibles Ecuatorianas S.A.

Este año, M4S concretó su ingreso al mercado ecuatoriano con oficinas en Guayaquil y Quito, bajo la razón social Microrredes Sostenibles Ecuatorianas S.A. Sectores. Actualmente, M4S concentra el 40% de sus ingresos en el sector minero , con clientes como Poderosa y Minero Horizonte.

Actualmente, M4S , con clientes como Poderosa y Minero Horizonte. Operación. La compañía inició operaciones en 2021 en el sector de autoconsumo para alimentar de energías solar a las operaciones de empresas en el sector industrial.

La compañía inició operaciones en 2021 en el sector de autoconsumo para alimentar de energías solar a las operaciones de empresas en el sector industrial. Portafolio. La empresa provee soluciones de sistemas fotovoltaicos y microrredes solares con almacenamiento en baterías. El año pasado, incorporó a su portafolio soluciones híbridas que combinan gas y energía solar.