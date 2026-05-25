M4S instaló un total de 3,360 paneles para el sistema híbrido en una mina del sur. (Foto: M4S).
M4S instaló un total de 3,360 paneles para el sistema híbrido en una mina del sur. (Foto: M4S).
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Edgar Velito
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La empresa peruana M4S (Microrredes Sostenibles SAC), especializada en la construcción de sistemas fotovoltaicos, avanza en la ejecución de proyectos de generación energética para clientes industriales y mineros, mientras negocia iniciativas en otros sectores y consolida alianzas para sistemas híbridos. En paralelo, impulsa iniciativas en el mercado local y comienza su expansión internacional con proyectos en ejecución.

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