Ferrenergy, empresa del grupo Ferreycorp especializada en la provisión de energía, puso en operación una planta solar fotovoltaica sobre una operación industrial en Lima, destinada a complementar el suministro eléctrico de una compañía manufacturera.

La instalación cuenta con 1,500 paneles solares y una potencia instalada de 1 megavatio pico (MWp). El proyecto se implementó sobre un área aproximada de 5,500 metros cuadrados y forma parte de la estrategia de Ferrenergy para ampliar su portafolio de generación renovable para clientes industriales.

Dicha planta solar se habría instalado sobre la fábrica de San Miguel Industrias PET S.A. (SMI), compañía especializada en la elaboración de envases rígidos de PET y en reciclaje, y que forma parte del grupo Intercorp, según reveló una fuente consultada por este diario.

De hecho, coincide con la Resolución Ministerial publicada a fines del mes pasado, que otorgaba la concesión definitiva a favor de Ferrenergy para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables, para el proyecto “Central Solar Fotovoltaica SMI”, en Lima.

Cada vez más empresas apuestan por la energía solar en sus instalaciones. (Foto: referencial).

Ferrenergy supera 70 MW y refuerza expansión solar

La referida planta instalada por Ferrenergy operará bajo un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés). Bajo este modelo, el cliente no realiza inversión inicial y paga únicamente por la energía consumida durante un periodo de 10 años. Al término del contrato, la propiedad de la infraestructura será transferida.

“Es un honor acompañar a nuestros clientes en su apuesta por la energía renovable, a través de una gama de soluciones que combinan sostenibilidad y eficiencia. Desde Ferrenergy, venimos desplegando más proyectos solares en otras industrias, consolidando nuestro rol en el desarrollo de soluciones renovables, como parte de un amplio portafolio de generación de energía que hoy supera los 70 MW (megavatios)”, señaló Ernesto Velit, gerente general de Ferrenergy.

Con este proyecto, Ferrenergy incorpora una nueva instalación a su portafolio de generación eléctrica en Perú y el exterior, con operaciones orientadas a sectores como minería e industria.

Ferrenergy destina US$ 20 millones a energía y mira a Centroamérica

A mediados del año pasado, Ferrenergy anunció los avances en su estrategia para consolidarse en los negocios de generación y almacenamiento de energía sostenible. En detalle, la firma destinó US$ 20 millones a proyectos en empresas como San Miguel Industrias, Titán y Jantex.

Aunque su operación se concentra en el mercado peruano, la hoja de ruta de la compañía contempla una expansión hacia Ecuador, Guatemala y Costa Rica. En Arequipa, por ejemplo, implementó sistemas de generación híbrida en unidades mineras de Caravelí y Titán.

La apuesta se dio en un contexto de expansión regional de las fuentes renovables. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena), en 2024, América Latina sumó 20 GW de capacidad solar, equivalente al 4% del total mundial instalado ese año.

En paralelo, la empresa incursionó en sistemas BESS (baterías) para almacenamiento energético, en línea con una tendencia global que —según Wood Mackenzie— crecería 30% anual hasta 2030. En Perú, esta tecnología empieza a ganar terreno ante la mayor demanda eléctrica y la intermitencia de fuentes renovables.