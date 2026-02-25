La minera canadiense Rio Silver Inc. anunció el lanzamiento de una colocación privada sin intermediarios por hasta US$3 millones, recursos que serán destinados principalmente al avance de su proyecto María Norte, ubicado en el departamento de Huancavelica. La iniciativa busca financiar el desarrollo de accesos, la ejecución de programas metalúrgicos y cubrir necesidades de capital de trabajo, con el objetivo de acelerar la evaluación técnica y operativa del yacimiento.

El financiamiento contempla la emisión de hasta 8.57 millones de unidades a un precio de US$0.35 cada una. Cada unidad estará compuesta por una acción ordinaria y medio warrant, que permitirá adquirir acciones adicionales a un precio de US$0,50 durante un período de 24 meses. La operación está sujeta a la aprobación de la TSX Venture Exchange y al cumplimiento de las disposiciones regulatorias correspondientes.

Uno de los aspectos más relevantes del anuncio es que la colocación será liderada por el reconocido inversionista minero Eric Sprott, figura de referencia en el financiamiento de compañías junior del sector. Su participación refleja el interés del capital internacional en proyectos de exploración y desarrollo en Perú, especialmente en el segmento de metales preciosos.

Rio Silver busca desarrollar activos predominantemente argentíferos, alineándose con la posición del Perú como segundo productor mundial de plata. (Foto referencial: Stock)

Avanzar en María Norte y fortalecer operaciones en Perú

Los fondos permitirán avanzar en trabajos clave para la maduración del Proyecto María Norte, lo que indica que la iniciativa se encuentra en una etapa de evaluación y preparación previa a un posible desarrollo. Este tipo de inversiones es característico del segmento junior, que cumple un rol fundamental en la identificación y puesta en valor de nuevos recursos minerales en el país.

Rio Silver destacó que su estrategia se centra en el desarrollo de activos de alta ley, predominantemente de plata, en zonas con potencial geológico comprobado. La compañía cuenta con un equipo técnico con experiencia en geología peruana, minería subterránea y exploración a escala de distrito, lo que refuerza su enfoque en oportunidades de desarrollo de corto plazo.

El anuncio se produce en un contexto en el que Perú mantiene su posición como el segundo mayor productor mundial de plata, lo que continúa atrayendo inversiones extranjeras en exploración. La llegada de nuevo financiamiento para proyectos como María Norte contribuye a sostener la cartera de futuros desarrollos mineros y a fortalecer la competitividad del país como destino de inversión en el sector.

Proyecto María Norte

El proyecto María Norte, ubicado en el distrito de Huachocolpa (Huancavelica), es el principal activo de la canadiense Rio Silver en el Perú y el eje de su estrategia de crecimiento. La propiedad se sitúa en un distrito minero histórico con vetas polimetálicas de alta ley que contienen principalmente plata, además de plomo, zinc y cobre, lo que le otorga potencial para un desarrollo en el corto plazo.

Según la compañía, el proyecto busca avanzar desde la fase de exploración hacia su desarrollo operativo, aprovechando su ubicación en una zona con actividad minera, disponibilidad de mano de obra y acceso a infraestructura cercana. Entre los próximos pasos previstos figuran la obtención de permisos, el desarrollo de accesos y la preparación del sitio, con el objetivo de acelerar su puesta en marcha.

La colocación está liderada por Eric Sprott, uno de los inversionistas más influyentes en el sector minero junior. Su presencia suele interpretarse como una señal de confianza del mercado. (Foto referencial: Andina)

