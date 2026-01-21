La minera canadiense Rio Silver Inc. ha iniciado formalmente el proceso regulatorio ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Superintendencia Nacional para el Control de Armas y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) para obtener los permisos necesarios que permitan el acceso físico a su proyecto polimetálico María Norte, ubicado en el distrito minero de Huachocolpa, en Huancavelica.

El proceso incluye la autorización de actividad minera, permisos para uso y compra de explosivos, y se espera que culmine en el segundo trimestre de 2026, según los plazos regulatorios estándar. La empresa busca acceder a vetas de plata de alta ley expuestas en superficie, con el objetivo de preparar la entrada a labores subterráneas.

“Estamos buscando los permisos que constituyen la vía regulatoria que nos permite acceder de forma segura a la mineralización visible, preparar la entrada subterránea y comenzará a convertir la plata de alta ley en toneladas explotables mediante un enfoque disciplinado y eficiente en términos de capital”, declaró Chris Verrico, presidente y director ejecutivo de Rio Silver.

Rio Silver aplicará en Perú un modelo gradual: comenzar con mineralización de alta ley expuesta, minimizar capital inicial y avanzar hacia producción temprana en un contexto favorable para la plata.

Un informe técnico elaborado bajo el estándar canadiense NI 43-101 validó muestras superficiales con leyes de hasta 991 g/t de plata, con valores asociados de plomo, zinc y oro localizado. Dicho muestreo de verificación se dio durante una visita al sitio al proyecto en junio de 2025.

“María Norte es una oportunidad de desarrollo excepcional, ya que las vetas de plata de alta ley ya están expuestas en la superficie, lo que nos permite iniciar la ejecución directamente una vez autorizado el acceso (...) La mayor parte del nuevo suministro de plata a nivel mundial proviene de la minería de metales básicos, mientras que María Norte es un sistema predominantemente de plata, una especie de unicornio en el panorama actual de desarrollo”, indicó.

Rio Silver ha establecido acuerdos de acceso con la comunidad local y proyecta un desarrollo basada en exploración subterránea por etapas y procesamiento externo.

Río Silver y su hoja de ruta para María Norte

La estrategía de Rio Silver en el proyecto María Norte prioriza el acceso a mineralización de plata de alta ley expuesta en superficie, con el objetivo de acelerar la generación de valor y reducir riesgos técnicos y financieros.

María Norte cuenta con acceso establecido al yacimiento y se encuentra cerca de plantas de procesamiento actualmente en operación, lo que permitirá a la compañía utilizar molienda por contrato y evitar la construcción de una planta propia, reduciendo significativamente la inversión inicial requerida.

De cara a los próximos trimestres, Rio Silver ejecutará un plan de cinco pasos que incluye la finalización de acuerdos de acceso con la comunidad local, la movilización de personal y equipos mediante campamentos existentes y el inicio de trabajos en vetas superficiales de alta ley, consideradas las zonas más accesibles y económicamente atractivas del proyecto.

Desde el punto de vista logístico, la ubicación de María Norte dentro de un corredor de molienda activo refuerza su atractivo operativo. El proyecto se encuentra a unos 2,5 kilómetros de una planta de procesamiento planificada de 3.000 toneladas diarias, y la compañía controla aproximadamente 400 metros de la veta Tangana Oeste, una de las estructuras con mayor potencial histórico del distrito.

Durante 2026, otro componente clave será el avance de las pruebas metalúrgicas en Perú, orientadas a confirmar que la mineralización es compatible con procesos de flotación convencional. Estos estudios son determinantes para validar la estrategia de procesamiento por terceros y respaldar el inicio del desarrollo a corto plazo.