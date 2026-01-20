La canadiense Dynacor Group reportó una producción de 113,791 onzas de oro equivalente en 2025, superando su guía revisada, e informó ventas por US$ 397.6 millones en el año. De ese total, 32,838 onzas corresponden al cuarto trimestre, un 20% más que en el mismo periodo de 2024.

Para este año, la compañía proyecta una producción entre 125,000 y 135,000 onzas, incorporando mineral procesado desde sus nuevas operaciones fuera de Perú. En el país, destinará aproximadamente US$ 7 millones a gastos de capital de sostenimiento, principalmente para modernizar su estanque de relaves, instalaciones de suministro de agua y áreas de empleados.

“La sólida producción de oro equivalente de 32,838 onzas en el cuarto trimestre de 2025 contribuyó a otro año récord de ventas, superando nuestra previsión de producción anual revisada. Se espera que el impulso operativo continúe en 2026 con la optimización continua en Perú y las primeras contribuciones de nuestras plantas en Ecuador y Senegal”, afirmó Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de Dynacor Group.

En el exterior, Dynacor invertirá otros US$ 7 millones en su planta Svetlana, en Ecuador, cuya producción está prevista para el cuarto trimestre de 2026. También continuará el desarrollo de su planta piloto en Senegal, que espera iniciar operaciones en el segundo trimestre. La firma contempla alcanzar producción comercial en Ecuador en 2027.

Dynacor opera la planta Veta Dorada y posee una propiedad de exploración aurífera en Perú.

Dynacor ejecutará mejoras en planta de oro en Arequipa

En noviembre del año pasado, la canadiense Dynacor Group, que opera en Perú a través de su filial Minera Veta Dorada, presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Quinto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de su planta procesadora de mineral de oro Veta Dorada, ubicada en el distrito de Chala (Arequipa).

Según el documento, el objetivo es mejorar y optimizar diversos componentes y equipos dentro de la planta, sin alterar su capacidad de producción ni modificar las áreas ambientales o sociales previamente aprobadas.

La planta Veta Dorada, cabe recordar, se dedica al procesamiento de minerales auríferos provenientes de terceros, a partir de los cuales se obtienen barras doré. La inversión estimada para implementar estas mejoras asciende a US$ 1.5 millones .

Entre las principales modificaciones contempladas incluye elevar 10% el dique de relaves, modernizar el sistema de espesado y filtrado, y ampliar el laboratorio químico-metalúrgico. También prevé mejoras en el campamento, traslado del área de esparcimiento, instalación de nueva infraestructura para el proceso de electrodeposición y refuerzo de la conectividad en la zona. El cronograma de ejecución será ampliado para asegurar la implementación de las obras.