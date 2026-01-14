La minera canadiense Latin Metals inicia el 2026 con una estrategia en Perú claramente definida, apoyada en el avance de su proyecto de cobre Lacsha (Huaral, Lima), uno de los activos más maduros de su portafolio regional. En un contexto de mayor interés por el metal rojo, la compañía apunta a destrabar valor en el país a través de asociaciones estratégicas que permitan pasar de la preparación técnica a la ejecución en campo.

El proyecto Lacsha, ubicado en la faja de cobre costera de Perú, aproximadamente a 110 km por carretera al oeste de Lima y a unos 40 km de la costa, cuenta actualmente con todos los permisos de perforación aprobados, lo que lo posiciona como un activo listo para avanzar hacia la siguiente etapa de exploración. Esta condición reduce significativamente los plazos de inicio de trabajos y mejora su atractivo frente a potenciales socios.

Durante 2025, Latin Metals concentró esfuerzos en fortalecer la base técnica del proyecto, completando estudios adicionales de muestreo geoquímico con el objetivo de ampliar y refinar las áreas objetivo de perforación. Estos trabajos permitieron identificar nuevas zonas de interés que podrían albergar mineralización tipo pórfido de cobre.

Como parte de este programa, las muestras que arrojaron resultados anómalos mediante equipos portátiles de fluorescencia de rayos X (XRF) fueron enviadas a análisis de laboratorio. Durante el primer trimestre de 2026, la compañía espera recibir estos resultados, los cuales se perfilan como un catalizador clave para la toma de decisiones técnicas y estratégicas en el proyecto peruano.

El proyecto Lacsha de Latin Metals encaja en el modelo de generador de prospectos de la compañía, basado en alianzas. (Foto: IIMP).

Planes de Latin Metals en Perú en 2026

Con los referidos avances, el foco de Latin Metals para 2026 en Perú es asegurar un socio de exploración que financie y ejecute un programa de perforación inicial en Lacsha. El objetivo es probar los principales blancos de pórfido de cobre bajo un modelo de alianzas, reduciendo la dilución para los accionistas y compartiendo riesgos operativos.

Este enfoque se enmarca en el modelo de negocio de la compañía como generador de prospectos, que busca llevar los proyectos hasta una etapa atractiva —con permisos y trabajo técnico avanzado— antes de incorporarlos a esquemas de asociación. En el caso peruano, Lacsha representa uno de los ejemplos más claros de esta estrategia.

Además de Lacsha, Latin Metals confirmó que Perú se mantiene en su radar para nuevas oportunidades de adquisición, como parte de su plan de reabastecimiento y expansión de cartera. Esta evaluación refuerza la relevancia del país dentro de su portafolio regional de proyectos de cobre y oro.

La estrategia de Latin Metals en Perú apunta a reducir riesgos y dilución mediante asociaciones. (Foto referencial: Andina).

Estrategia en Perú

Desde una perspectiva estratégica, la presencia en Perú permite a Latin Metals exposición directa a uno de los principales distritos cupríferos del mundo, en un escenario marcado por la demanda estructural del metal vinculada con la electrificación y la transición energética.

Finalmente, de cara al primer trimestre de 2026, Latin Metals planea visibilizar los avances de sus proyectos en Perú ante inversionistas y potenciales socios durante eventos internacionales del sector. En ese contexto, Lacsha se perfila como uno de los activos llamados a concentrar el interés por su nivel de preparación y su potencial geológico.