La minera canadiense Endeavour Silver Corp. cerró el 2025 con un desempeño sólido en Perú, impulsado por el cumplimiento operativo de la mina Kolpa. (Foto: Mina Kolpa).
Edgar Velito
proyecta que su contribuirá significativamente a su producción consolidada en 2026, con entre 22,000 y 24,000 toneladas de plomo; 16,000 a 18,000 toneladas de zinc y 650 a 750 toneladas de cobre. En conjunto, sus tres operaciones —Kolpa (Perú), Terronera y Guanaceví (México)— producirán entre 14.6 millones y 15.6 millones de onzas equivalentes de.

La empresa estima para Kolpa un rendimiento de planta de 2,300 a 2,500 toneladas por día, con un costo operativo directo de entre US$ 130 y US$ 140 por tonelada. La firma prevé una mejora en los costos directos y AISC (costos totales de sostenimiento) frente a 2025, atribuida a mayores volúmenes y mejores precios de metales base.

La inversión de capital en Kolpa ascenderá a US$ 26.5 millones, destinados a desarrollo subterráneo, infraestructura minera y expansión de planta.

“2026 marca un punto de inflexión crucial para Endeavour (...) Kolpa se integra plenamente en nuestra cartera operativa. Las previsiones de este año destacan nuestra evolución hacia un productor de plata más grande y diverso, y estoy orgulloso de la dedicación del equipo para consolidar nuestra escala y solidez para el futuro”, destacó Dan Dickson, director ejecutivo de Endeavour.

En Kolpa, Endeavour Silver prevé que el procesamiento de la planta en 2026 oscile entre 2,300 y 2,500 tpd, con un promedio de 2,400 tpd, con material extraído de las concesiones Bienaventurada y Poderosa.
Endeavour destinará US$ 173.5 millones a tres minas y Pitarrilla

A nivel consolidado, Endeavour proyecta un costo en efectivo de entre US$ 12 y US$ 13 por onza de plata pagable y un AISC de entre US$ 27 y US$ 28, considerando créditos por subproductos.

En México, la Terronera operará por su primer año completo, con entre 1,950 y 2,050 toneladas por día y una inversión de capital de US$ 56.7 millones. En Guanaceví, se prevé una producción menor y un alza en costos por tonelada, con inversiones por US$ 24.5 millones, concentradas en desarrollo de mina e infraestructura.

“En 2026, se proyecta que la producción de plata de Terronera, Guanaceví y Kolpa se sitúe entre 8.3 y 8.9 millones de onzas (oz), mientras que la de oro de Terronera y Guanaceví se espera entre 46,000 y 48,000 oz”, indica el comunicado.

Endeavour también planea invertir US$ 65.8 millones en el proyecto polimetálico Pitarrilla (México), aún en fase de factibilidad.

Endeavour Silver avanza en ampliación de planta de Kolpa

Endeavour Silver avanzó de manera significativa en el plan de ampliación de la capacidad de la planta de Kolpa hasta 2,500 toneladas por día. Durante el cuarto trimestre de 2025, puso en operación un nuevo circuito de trituración e inició la instalación de un nuevo molino de bolas, .

La culminación del nuevo molino está prevista para el primer trimestre de 2026, lo que permitirá a Endeavour Silver incrementar gradualmente la capacidad de procesamiento en Kolpa y mejorar las eficiencias operativas. Estas mejoras se enmarcan en una estrategia de optimización orientada a capturar mayor valor del yacimiento y fortalecer la producción polimetálica en el país.

De cara al 2026, el avance de Kolpa refuerza la presencia de Endeavour Silver en Perú como un pilar relevante de su crecimiento regional. La combinación de cumplimiento productivo y expansión de capacidad posiciona a la operación peruana como un activo clave para sostener el desempeño de la compañía en un escenario de mayor demanda por metales y foco en eficiencia operativa.

