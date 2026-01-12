Nativo Resources Plc, compañía minera británica enfocada en oro con operaciones en Perú, informó que los resultados iniciales de muestreo superficial en vetas de la concesión tesoro (Arequipa) han validado información histórica y respaldan su plan de reiniciar la producción de oro en la mina Bonanza, ubicada dentro de dicha concesión.

Los trabajos incluyeron zanjas sobre estructuras mineralizadas y la rehabilitación de labores subterráneas, así como la identificación de nuevas zonas con potencial aurífero en la misma concesión.

El programa de exploración de la minera abarca cerca de 400 hectáreas y ha recolectado hasta ahora 250 muestras mediante excavación de zanjas en intervalos de 25 metros y profundidades de entre 1.2 y 1.5 metros, con el fin de exponer vetas bajo cobertura coluvial. El muestreo sistemático, con recolección cada metro, apunta a caracterizar la variabilidad de ley en estructuras mineralizadas previamente identificadas por St Elias Mines.

Nativo Resources identifica vetas clave y se alista para retomar operaciones

Las actividades de Nativo Resources incluyen mapeo geológico, análisis geoquímico y verificación de zonas con presencia histórica de oro. En paralelo, la empresa ejecuta un muestreo subterráneo en la mina Bonanza (más de 150 muestras hasta el momento). A partir de los resultados disponibles, se han identificado tres zonas superficiales clave (Bonanza, Tesoro-01 y Tesoro), consideradas representativas del sistema de vetas y coherentes con los registros históricos.

“El programa de muestreo ha confirmado, en opinión de los Directores, que la veta Bonanza posee las leyes necesarias para reiniciar la explotación. Además, es gratificante observar altas leyes superficiales al sur de Bonanza, lo que indica potencial para al menos uno y, potencialmente, dos yacimientos mineros adicionales, además de Morrocota”, comentó Stephen Birrell, director ejecutivo de Nativo Resources.

Como parte de los preparativos para reanudar la explotación en la mina Bonanza, Nativo Resources viene actualizando su modelo estructural y geológico a partir de trabajos de mapeo subterráneo y muestreo enfocado en zonas de cizallamiento con potencial aurífero. Hasta la fecha, se han recolectado 34 muestras en galerías y pozos, cuyos resultados servirán para ajustar el plan de mina vigente.

El programa contempla la toma de 117 muestras adicionales en áreas prioritarias y busca no solo optimizar la planificación operativa en Bonanza y Morrocota, sino también ampliar progresivamente la presencia aurífera dentro de la concesión Tesoro.

El objetivo a corto plazo de Nativo es ampliar las operaciones en la concesión de oro Tesoro, centrándose en las minas Bonanza y Morrocota.

Nativo Resources operará su planta de procesamiento de oro La Patona

En noviembre pasado, Nativo anunció avances en la preconstrucción de su planta La Patona, ubicada en Acarí, Arequipa. La empresa concluyó el diseño de la planta y definió proveedores clave.

La planta, ubicada a 45 km de la concesión Tesoro Gold, comenzaría operaciones en el segundo trimestre de 2026. En su primera fase, produciría entre 1.48 y 1.67 kilos diarios de oro en barras doré, con una segunda fase prevista para elevar la producción hasta 3 kilos por día.

La compañía aseguró que ya están cerrados los contratos para el pozo de agua, el cableado eléctrico de 1.8 km (500 kV), y el circuito de chancado con capacidad de 350 toneladas diarias, junto con dos unidades de molienda.

La primera etapa también contempla una planta de flotación de 150 toneladas para mineral de terceros, un circuito de lixiviación de 70 toneladas, laboratorio metalúrgico y un sistema de fundición con capacidad de hasta 8 kilos diarios.

