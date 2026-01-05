ISA Energía, a través de su empresa Consorcio Transmantaro, inició la operación comercial del sistema de transmisión eléctrica del proyecto de oro San Gabriel, de Compañía Minas Buenaventura, tras ejecutar una inversión de US$ 27 millones en infraestructura energética en la región Moquegua. Dicha operación minera acaba de producir su primera barra de doré.

La obra comprende la Línea de Transmisión en 220 kilovoltios entre la Subestación Chilota y la nueva Subestación San Gabriel, y fue ejecutada bajo un esquema que incluyó el diseño, financiamiento, construcción, operación, mantenimiento y futura transferencia de los activos de transmisión.

Según informó la compañía, el proyecto incluyó la ampliación de la Subestación Chilota, la instalación de 49.9 kilómetros de línea de transmisión en 220 kV y la construcción de la Subestación San Gabriel, infraestructura que permitirá la energización de una de las operaciones subterráneas más relevantes del sur del país.

El proyecto de oro San Gabriel

El proyecto minero San Gabriel, ubicado en el distrito de Ichuña, provincia de Sánchez Cerro, en la región Moquegua, es una operación subterránea de oro y plata, 100% propiedad de Buenaventura. La iniciativa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado desde 2017. La operación se encuentra a una altitud de 4,900 metros sobre el nivel del mar.

En diciembre último, Buenaventura reportó que San Gabriel produjo su primera barra de doré (aleación de oro). El proyecto estaba camino a alcanzar un ritmo de tratamiento de 2,000 toneladas por día (TPD) en el año 2026.

La mina San Gabriel se ubica a 4,900 metros sobre el nivel del mar, en la región Moquegua.

LEE TAMBIÉN: El foco de inversiones en proyectos de transmisión de ISA REP para los próximos años

Por su parte, ISA Energía gestiona los activos de Consorcio Transmantaro, empresa dedicada a la construcción, operación y mantenimiento de redes de transmisión eléctrica. Actualmente, la compañía opera 20 concesiones de transmisión en alta tensión en el país.

El proyecto de ISA incluyó la ampliación de la subestación Chilota y la construcción de la nueva subestación San Gabriel.

LEE TAMBIÉN: Buenaventura anuncia que proyecto San Gabriel produjo su primera barra de doré