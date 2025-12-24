Compañía de Minas Buenaventura anunció que su proyecto de oro San Gabriel (Moquegua) produjo su primera barra de doré (aleación semipura de oro y plata); ello, en el marco de las pruebas de comisionamiento.

A través de un Hecho de Importancia, reportado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía señaló que “espera culminar pronto las gestiones con el Ministerio de Energía y Minas para iniciar la producción y comercialización”.

El proyecto San Gabriel es una mina subterránea de oro y plata que ha requerido una gran inversión y forma parte del portafolio de crecimiento estratégico de Buenaventura.

Perspectivas de proyecto San Gabriel

Actualmente, el proyecto San Gabriel está camino a alcanzar un ritmo de tratamiento de 2,000 toneladas por día (TPD) en el año 2026 , dentro de una capacidad nominal de 3,000 TPD. Así, la producción estimada para dicho año se sitúa entre 70,000 y 80,000 onzas de oro.

El inicio de operaciones en San Gabriel permitirá a la Compañía reemplazar la producción de las minas en agotamiento y posicionarse para un crecimiento sostenido en los próximos años, creando valor a largo plazo mediante operaciones sostenibles.