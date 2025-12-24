San Gabriel es uno de los proyectos de Buenaventura. (Foto: Difusión)
produjo su primera barra de doré (aleación semipura de oro y plata); ello, en el marco de las pruebas de comisionamiento.

A través de un Hecho de Importancia, reportado ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía señaló que “espera culminar pronto las gestiones con el Ministerio de Energía y Minas para iniciar la producción y comercialización”.

El proyecto San Gabriel es una mina subterránea de oro y plata que ha requerido una gran inversión y forma parte del portafolio de crecimiento estratégico de Buenaventura.

Perspectivas de proyecto San Gabriel

Actualmente, el proyecto San Gabriel está camino a alcanzar un ritmo de tratamiento de 2,000 toneladas por día (TPD) en el año 2026, dentro de una capacidad nominal de 3,000 TPD. Así, la producción estimada para dicho año se sitúa entre 70,000 y 80,000 onzas de oro.

El inicio de operaciones en San Gabriel permitirá a la Compañía reemplazar la producción de las minas en agotamiento y posicionarse para un crecimiento sostenido en los próximos años, creando valor a largo plazo mediante operaciones sostenibles.

