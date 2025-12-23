El oro al contado llegó a subir hasta 1.2% y se ubicó apenas por debajo de US$ 4,500 la onza, ampliando las ganancias tras su mayor avance diario en más de un mes. La plata se acercó a US$ 70. El mercado apuesta que la Reserva Federal, tras tres recortes consecutivos de tasas, volverá a abaratar el costo del crédito el próximo año, lo que favorecería a los metales preciosos.

El atractivo del oro como refugio también se intensificó en la última semana por el aumento de las tensiones geopolíticas, en particular en Venezuela, donde EE.UU. ha bloqueado buques petroleros para aumentar la presión sobre el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Las fricciones geopolíticas volvieron a formar parte del escenario”, dijo Ahmad Assiri , estratega de Pepperstone Group, al citar las incautaciones de petroleros. “Estos acontecimientos, si bien no provocan movimientos claros de aversión al riesgo, sin duda suman demanda de fondo por el oro como cobertura”.

El oro acumula un alza del 70% en el año y se encamina a su mejor desempeño anual desde 1979. El vertiginoso rally ha sido respaldado por fuertes compras de bancos centrales y por entradas en fondos cotizados en bolsa. Las tenencias totales en ETF respaldados por oro aumentaron todos los meses de este año, excepto mayo, según datos del Consejo Mundial del Oro.

Las medidas agresivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reconfigurar el comercio global —así como sus amenazas a la independencia de la Fed— también han impulsado la demanda por el metal este año.

Otro factor ha sido la llamada operación de degradación, en la que los inversores venden bonos soberanos y las monedas en las que están denominados, ante el temor de que su valor se erosione con el tiempo debido al aumento de los niveles de deuda.

Las fuertes compras por parte de ETF han sido un factor clave del repunte. Las tenencias del SPDR Gold Trust de State Street Corp., el mayor ETF de metales preciosos, subieron más de una quinta parte en lo que va del año.

“Las entradas en los ETF de oro en los últimos meses estuvieron impulsadas en gran medida por inversores minoristas más que institucionales”, dijo Apoorva Javadekar , economista jefe de Muthoot Fincorp Ltd. La volatilidad de precios seguirá siendo elevada porque “los flujos minoristas son menos estables”, señaló.

El oro se ha recuperado con rapidez tras caer desde su máximo previo de US$ 4,381 en octubre, cuando el rally era considerado excesivo, y ahora está en condiciones de sostener estas ganancias el próximo año. Goldman Sachs Group Inc. está entre los bancos que prevén que los precios seguirán subiendo en 2026, con un escenario base de US$ 4,900 la onza y riesgos al alza.

La plata subía hasta 1.4% a US$ 69.99 la onza. El avance del metal blanco, cercano al 140% este año, ha sido incluso más espectacular que el del oro. Flujos especulativos y persistentes desajustes de oferta en los principales centros de negociación, tras un ajuste de posiciones cortas en octubre, han impulsado los precios recientemente.

Las bóvedas de Londres han registrado importantes ingresos desde entonces, pero gran parte de la plata disponible en el mundo sigue en Nueva York. Esto se debe a que el mercado aguarda el resultado de una investigación del Departamento de Comercio de EE.UU. para determinar si las importaciones de minerales críticos representan una amenaza para la seguridad nacional, lo que podría derivar en aranceles o restricciones comerciales sobre el metal.

En tanto, en China, la plata almacenada en depósitos vinculados a la Bolsa de Futuros de Shanghái cayó el mes pasado a su nivel más bajo desde 2015.

Indicadores técnicos están dando señales de sobrecompra para ambos metales. El índice de fuerza relativa del oro ingresó en terreno de sobrecompra, con lecturas superiores a 80 al martes. La plata —actualmente cerca de 80— ha estado en niveles elevados durante alrededor de dos semanas. Lecturas de este indicador superiores a 70 suelen señalar condiciones de sobrecompra.

Esto no disuade a los inversores. “Los vendedores no están entrando al mercado, y el oro como la plata siguen atrayendo compras en plena alza”, dijo Assiri, de Pepperstone. “Este comportamiento sugiere que US$ 4,500 y US$ 70 se tratan menos como techos duros y más como puntos de referencia dentro de tendencias en curso, dejando a ambos metales firmemente respaldados por ahora y durante las fiestas”.