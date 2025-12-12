Las autoridades peruanas se enfrentan a un aumento de la minería ilegal. (Foto referencial)
Las autoridades peruanas se enfrentan a un aumento de la minería ilegal. (Foto referencial)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Un proyecto de oro de miles de millones de dólares, propiedad del mayor productor del metal del mundo, fue invadido por mineros ilegales en el norte de Perú, según un alto funcionario del gobierno.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.