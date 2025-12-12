El proyecto detenido Minas Conga de Newmont Corp. en la región de Cajamarca “está siendo parcialmente explotado por la minería ilegal”, declaró el viernes el primer ministro, Ernesto Álvarez, a la prensa. Newmont no hizo comentarios de inmediato.

Newmont, empresa global con sede en Denver, comenzó a enfrentar más recientemente la invasión de mineros informales ya que los precios casi récord aumentan los incentivos para los mineros en las zonas rurales pobres del país.

Southern Copper Corp., First Quantum Minerals Ltd. y MMG Ltd. han dicho que mineros ilegales están operando en sus concesiones, retrasando el progreso.

El primer ministro Ernesto Álvarez.

El desarrollo del proyecto Conga, con un valor estimado de US$ 4,800 millones, se detuvo poco después de obtener los permisos ambientales en 2010, tras la oposición de agricultores, que derivó en violentas protestas. Newmont aún conserva los derechos mineros.

“Cuando no se desarrolla una minería legal que cumpla con altos estándares, se cede el espacio a la minería ilegal, que contamina y utiliza la violencia”, dijo Álvarez, el principal adjunto del presidente interino, José Jeri.

Las autoridades peruanas se enfrentan a un aumento de la minería ilegal. El gobierno apoyó la extensión de un controvertido permiso conocido como Reinfo, que permite a los mineros informales operar con requisitos laxos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de Perú se opone firmemente al Reinfo.

“Se decía que esto no debía ocurrir en Conga porque las comunidades locales preferían la agricultura”, dijo Álvarez. “Ahora, los ríos que nacen en la zona de Conga están siendo contaminados por el mercurio utilizado en la minería ilegal. Es una situación macabra”.