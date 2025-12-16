El Perú continúa con perspectivas favorables, pese al próximo periodo electoral. Según un reciente análisis del grupo de inversión Goldman Sachs, la economía peruana alcanzará un crecimiento ligeramente por encima del 3% durante el 2026.

El Vicepresidente de Investigación Económica para América Latina de Goldman Sachs, Santiago Téllez, precisó que estas expectativas se basan en las mejores condiciones para exportar e importar productos con otros países en los dos próximos años.

“Tenemos unos términos de intercambio muy favorables para 2026 y 2027, esto incide sobre nuestro pronóstico de crecimiento 2026 que está ligeramente por encima del 3%”, comentó durante una reciente conferencia del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Un análisis de Goldman Sachs apunta que las perspectivas macroeconómicas para Perú son bastante favorables para el próximo año. (Foto: Andina)

Precios de los metales: la “joya de la corona”

El optimismo está marcado por las perspectivas al alza en los precios de metales como el cobre y el oro, que resultan determinantes para el comercio peruano.

En el caso del cobre se espera que el precio suba porque ante una oferta limitada globalmente, sumado a una demanda creciente impulsada por la necesidad de construir más infraestructura energética y redes.

“Nuestras investigaciones muestran que el impacto de un aumento del precio del cobre sobre la actividad no minera se manifiesta dos o tres trimestres más adelante. Esto precios récords del cobre pueden tener cierto impulso adicional que veremos al principio del año”, sostuvo.

Para el oro se espera incluso una mayor tendencia al alza. Uno de los factores que impulsan esto es la fuerte demanda de los bancos centrales para diversificar sus reservas, en lugar de comprar dólares .

Además, estos términos de intercambio favorables junto con un dólar estructuralmente débil podrían seguir incidiendo o ejerciendo presiones de apreciación sobre el sol.

“Básicamente el desafío del próximo Gobierno, sea quien sea, es capitalizar y tratar de sacarle provecho y potencial en el mediano plazo a este entorno que se plantea mejor de lo que podríamos haber pensado a principio del año”, especificó.

El optimismo está marcado por las perspectivas al alza en los precios de metales como el cobre y el oro, que resultan determinantes para el comercio peruano. (Imagen: Andina)

Un poco menos optimista

La economía crecería 2.7% en el 2026. Esta es la nueva proyección del Instituto Peruano de Economía (IPE) de cara al próximo año. Aunque es menor a la de Goldman Sachs, representa un ajuste al alza de su estimación previa.

“Revisamos nuestro estimado al alza desde 2.4% para el 2026. Eso se debe principalmente a los resultados de gasto privado: consumo e inversión”, comentó Martín Valencia, jefe de estudios económicos del IPE.

Agregó: “La incertidumbre electoral que siempre pesa sobre la inversión privada no minera no sería tan fuerte. Como vemos, las expectativas empresariales continúan en un tramo optimista. La resiliencia de la inversión privada continuaría y habría todavía un dinamismo en la inversión minera. Por tanto, la desaceleración económica no sería tan fuerte como la esperábamos anteriormente”.

Valencia coincidió con Téllez: “El país requiere aprovechar su potencial. Los términos de intercambio han alcanzado niveles máximos históricos; la inversión privada aún no ‘reacciona’ en la misma magnitud a este escenario”.

PERÚ: proyecciones del crecimiento del PBI por tipo de gasto* (var. % real)

*/ Proyecciones realizadas con información actualizada a noviembre de 2025. Fuente: BCRP, Proyecciones IPE

¿Elecciones presidenciales no impactarán?

Téllez de Goldman Sachs indicó que, pese a la incertidumbre electoral, aún se observa dinamismo en la inversión en el Perú.

“(La incertidumbre) está latente, está esperando, pero al mismo tiempo nos ha sorprendido positivamente, por ejemplo, el dinamismo de la inversión privada, que ha sido una respuesta a unas condiciones externas que fueron más favorables de lo que se esperaba y también al hecho de que pareciera que el mercado no está reaccionando muy agresivamente a estos cambios de política”, explicó.

A pesar de las crisis políticas, como el reciente cambio en la presidencia (tras la salida de Dina Boluarte y el ingreso de José Jerí), estas ya no se observan como un evento inesperado. De hecho, indicó, las empresas han demostrado adaptarse a esta incertidumbre .

“Los agentes se han acostumbrado a operar en un entorno de mayor incertidumbre y han tomado las decisiones de inversión que mejor se ajustan a ese entorno”, sostuvo.

Además, recordó que Perú mantiene su ventaja macroeconómica frente a sus otros países de la región en cuanto al déficit fiscal y con un mejor control de la inflación.