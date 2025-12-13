La economía peruana registraría un crecimiento de 3% el próximo año, superando los efectos del proceso electoral, y cerraría el 2025 con una expansión del 3.3% basada en saludables indicadores macroeconómicos, estimó el VP Senior de Asesoría, Estrategia y Clientes de Sura Perú, Iván Zárate.

Proyectó que este año el producto bruto interno (PBI) peruano crecería alrededor de 3.3% y se espera que en el 2026 alcance una expansión similar. “La economía peruana, inclusive en un escenario de contexto electoral, va a seguir creciendo, impulsada principalmente por los altos precios que registran los minerales”, refirió.

Así, agregó, un PBI en crecimiento, una inflación muy baja y un tipo de cambio controlado son indicadores saludables que generan optimismo entre los agentes económicos.

“Contamos con una tasa de inflación saludable y esperamos que se mantenga así en el 2026, entre 2% y 2.5%, es decir, dentro de los límites establecidos por el Banco Central de Reserva (BCR). Al observar que la inflación está anclada dentro del rango neta, existe un espacio para que el BCRP pueda tolerar un sol más depreciado”, comentó durante su participación en el webinar Inversiones 2026: un año decisivo en la región, organizado por Sura.

Precisó que la fortaleza alcanzada por la moneda peruana le haría soportar los vaivenes que comprenden un proceso electoral, razón por la cual el BCR podría manejar coherentemente una relativa depreciación del sol.

Asimismo, al referirse a la tasa de referencia, el VP Senior de Asesoría, Estrategia y Clientes de Sura Perú comentó que se espera un recorte más en el 2026, pasando del 4.25% a 4% anual. “Podrían ser hasta dos recortes, aún así hay estabilidad”, precisó Zárate.