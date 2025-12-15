En octubre, la economía peruana se desaceleró al crecer solo 3.62%, informó el reciente reporte de producción nacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Pese al avance, el crecimiento alcanzado fue ligeramente menor que el observado en el mes previo, cuando llegó a crecer un promedio de 3.94%.

Asimismo, el resultado está por debajo de lo proyectado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que esperaba un avance de 4%.

Con este avance, el Producto Bruto Interno (PBI) acumula un crecimiento de 3.36% en los primeros nueve diez del año y de 3.66% en los últimos doce meses.

Durante el promedio evaluado en los primeros diez meses del 2025, se destacó el avance en la producción de los sectores de Pesca (6.34%), Agropecuario (5.54%), Construcción (5.47%) y Transporte, Almacenamiento, Correo y Mensajería (5.28%).

Cabe menconar que los rubros que explicaron cerca del 70% de la evolución son los de Minería e Hidrocarburos, Comercio, Manufactura, Construcción y Otros servicios.

En contraste, la única actividad económica que cerró en negativo fue la de telecomunicaciones y otros servicios de información, que alcanzó una caída de 0.30%.

En octubre, la economía peruana se desaceleró al crecer solo 3.62%. (Imagen: INEI)

(Noticia en desarrollo)