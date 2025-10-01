Capeco matizó el asunto también indicando que no se tiene claridad de cómo es que los 7 retiros anteriores afectaron en el financiamiento de proyectos de construcción en Perú. Lo que sí remarcó es que el riesgo de un impacto negativo solo ha sido ascendente.
Tras caer en 2023 y levantar cabeza en 2024, el sector construcción se aproxima a cerrar su segundo año consecutivo de crecimiento. Y aunque la perspectiva se mantiene positiva para 2026, habría una ralentización en el dinamismo, según informó la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

