El tercer puesto en mayor nivel de gasto en obras en lo que va del año es para la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), con un 76.6%. También es la comuna con más recursos disponibles para obras en la capital (S/ 1,765 millones). (Fuente: iStock).
Este año las municipalidades de la provincia de Lima cuentan con S/ 2,790 millones habilitados para ejecutar proyectos de inversión. A falta de poco más de 3 meses para que acabe el 2025, 64.7% de ese total ya ha sido gastado, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero lo interesante está en el desagregado de esos fondos destinados, según constató Gestión.

