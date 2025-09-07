MEF destina partida de la Reserva de Contingencia al Proyecto Especial Olmos Tinajones. (Fuente: Andina)
El (MEF) aprobó una transferencia de partidas en el Presupuesto del del Año Fiscal 2025 por S/ 46.5 millones, destinada a garantizar la continuidad de las de trasvase del Proyecto Especial Tinajones, ubicado en la región Lambayeque.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 191-2025-EF, publicado en el diario oficial El Peruano.

Destino de los recursos

La operación financiera se canaliza a través de la Reserva de Contingencia del propio MEF, con cargo al presupuesto institucional del Gobierno Regional de Lambayeque. Según la norma, los fondos estarán dirigidos a cubrir la operación, el mantenimiento y la supervisión de la infraestructura hidráulica, así como a las labores de gestión de sedimentos en las obras de trasvase.

Este financiamiento busca asegurar la sostenibilidad de las estructuras que permiten la irrigación y abastecimiento hídrico en la región, vitales para el desarrollo agrícola y económico de Lambayeque.

Procedimiento administrativo

El dispositivo legal establece que el titular del pliego habilitador debe aprobar, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel programático dentro de los cinco días calendario siguientes a la entrada en vigencia de la norma.

Asimismo, se dispone que la resolución aprobatoria sea remitida dentro del mismo plazo a los organismos correspondientes, en cumplimiento de las disposiciones del sistema presupuestario.

