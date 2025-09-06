MEF designa a nuevo jefe de la ONP tras publicar reglamento de la reforma de pensiones. Foto: ANDINA
MEF designa a nuevo jefe de la ONP tras publicar reglamento de la reforma de pensiones. Foto: ANDINA
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

(MEF) designó a un nuevo jefe de la (ONP), un día después de que el Ejecutivo publicara el , el cual reforma el sistema de pensiones en el país.

Según una , publicada en el diario oficial El Peruano, el MEF designó a como

En tanto, mediante , se , quien se desempeñaba en dicho cargo desde febrero de este año.

Asimismo, fueron firmadas por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

Cabe recordar que, publicado el viernes 5 de septiembre, el Gobierno dispuso establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

se aplicará a los afiliados a la ONP y las AFP, así como a todas las personas, naturales o jurídicas, entidades del sector público y privado, y todos los que conforman el Sistema Integral Previsional Peruano.

