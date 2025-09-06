El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) designó a un nuevo jefe de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), un día después de que el Ejecutivo publicara el reglamento de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, el cual reforma el sistema de pensiones en el país.

Según una Resolución Suprema, publicada en el diario oficial El Peruano, el MEF designó a Gastón Roger Remy Llacsa como nuevo jefe de la ONP.

En tanto, mediante otra resolución, se aceptó la renuncia de Wilder Antonio Bringas Usquiano, quien se desempeñaba en dicho cargo desde febrero de este año.

Asimismo, ambas publicaciones oficiales fueron firmadas por el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes.

Cabe recordar que, mediante un Decreto Supremo publicado el viernes 5 de septiembre, el Gobierno dispuso establecer las disposiciones reglamentarias de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

El reglamento aprobado se aplicará a los afiliados a la ONP y las AFP, así como a todas las personas, naturales o jurídicas, entidades del sector público y privado, y todos los que conforman el Sistema Integral Previsional Peruano.