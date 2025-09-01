A partir de este viernes 5 de setiembre, los jubilados del decreto Ley N° 19990 podrán retirar sus pensiones en las ventanillas del Banco de la Nación; así lo dio a conocer la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Cronograma para el pago de ONP
- viernes 05 de setiembre: apellido paterno de la A a la C.
- Lunes 08 de setiembre: apellido paterno de la D a la L.
- Martes 09 de setiembre: apellido paterno de la M a la Q.
- Miércoles 10 de setiembre: apellido paterno de la R a la Z.
- Convenios Internacionales: martes 15 de etiembre.
- Incluye Pensionistas de la Ley N° 27803
- Pago a domicilio: del 12 al 21 de setiembre.
Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo
Tipo de pago:
- Decreto Ley 18846 y pensiones por encargo
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, Scotiabank, Interbank y Banbif.
- Fecha de pago: 11 de setiembre.
- Pago a domicilio Decreto Ley 18846
- Fecha de pago: del 14 al 21 de setiembre.
LEY 20530 Pensiones
- Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: 11 de septiembre.
- Pago a domicilio (pensiones por encargo): del 14 al 21 de septiembre.
Ley 30003 Pensiones Pesqueros
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación.
- Fecha de pago: 11 de setiembre.
- Pago a domicilio.
- Fecha de pago: del 14 al 21 de setiembre.
Ley 26790 Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
- Tipo de pago:
- Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación.
- Cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro: 11 de setiembre.
- Pago a domicilio.
- Fecha de pago: del 14 al 21 de setiembre.
Si tienes alguna duda o consulta
La ONP reitera que todos los trámites son gratuitos y recuerda a sus asegurados que pueden comunicarse con la central ONP Te Escucha, llamando al (01) 634 2222, opción 1, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.