A raíz del incidente, el concesionario Lima Airport Partners (LAP) acordó con Corpac que esa empresa ejecutaría la instalación de un nuevo sistema de iluminación en su antigua pista (donde se presentó la falla), para evitar que el problema se vuelva a repetir.

En línea con ello, la última semana el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles -Senace- aprobó el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la segunda modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado del AIJCH, para realizar mejoras al proceso de mantenimiento de dicho terminal, planteado por LAP.

¿En qué consisten las obras?

Según un informe de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Senace, al que tuvo acceso Gestión, dentro de las mejoras en las actividades de mantenimiento, se plantea optimizar el mantenimiento periódico de los sistemas de iluminación terrestre (Airfield Ground Lighting -AGL) asociado a las pistas de aterrizaje y calles de rodaje (de las aeronaves).

Igualmente, contempla renovar el sistema de ayudas visuales (AGL) del área de maniobras asociada a las pistas de aterrizaje 16L-34R, y 16R-34L, y además renovar los reguladores de corriente constante requeridos para la alimentación de los circuitos de las mencionadas ayudas visuales (sistemas de iluminación).

A su vez, refiere que el ITS -elaborado por la consultora Insideo S.A.C.- propone optimizar el mantenimiento de las mismas pistas de aterrizaje, calles de rodaje y vías de servicio del aeropuerto, dentro de su área de concesión.

Detalla que la optimización del mantenimiento de las pistas de aterrizaje busca recuperar la capacidad portante del pavimento, a fin de alargar su vida útil.

Areas a intervenir en el AIJCH, según ITS aprobado a LAP. Fuente: informe de Dirección de Evaluación Ambiental para proyectos de Infraestructura de Senace

Mantenimiento de pistas de aterrizaje

El mantenimiento de las pistas 16L – 34R y 16R – 34L consiste en recuperar la capacidad portante del pavimento, mediante la rehabilitación profunda (hasta alcanzar la losa de concreto) de la capa asfáltica más deteriorada en diversas zonas, y el recapeo asfáltico de la pista, posterior al “saneo” del asfalto existente, como refuerzo estructural del pavimento.

En tanto, las obras en las calles de rodaje tienen como objetivo resolver los problemas de durabilidad que provoca la continua generación de daños por objetos extraños y obligan a la ejecución de tareas permanentes de mantenimiento correctivo.

El mantenimiento de las calles de rodaje consiste en la demolición y reconstrucción, de forma localizada, de las losas cuyo grado de fracturación y ubicación sean un potencial riesgo para la operatividad del campo de vuelos antiguo.

¿Cuándo se realizarán los trabajos?

Respecto a las actividades de mantenimiento del sistema AGL y de pistas, calles de rodaje y vías de servicio, el informe indica que se realizarán cuando se requiera durante la vida útil, y detalla que el titular (LAP) precisó que la infraestructura aeroportuaria puede mantener su estado óptimo por más de siete años.

Además, según el citado informe, la empresa refiere que, conservadoramente, las vías serán rehabilitadas en su totalidad hasta por tres veces durante el periodo de concesión del AIJCH, hasta el año 2041.

Además, precisó que las actividades de mantenimiento no se realizarán de manera simultánea; sino que serán ejecutadas de manera progresiva, debido a que el desgaste no es homogéneo, y (porque) puede implicar el cierre temporal de las vías, lo que afectaría la operatividad del aeropuerto.

Consultada por Gestión sobre el tema, la presidenta del Senace, Silvia Cuba Castillo, confirmó que esa entidad ya aprobó, en un plazo corto, el mencionado ITS planteado por LAP, y señaló que, si bien el nuevo AIJCH ya está operando, la empresa sigue optimizando su infraestructura.

En esa línea, dio a entender que, en tanto el concesionario siga realizando esa optimización en obras de menor envergadura que no tenga mayor impacto ambiental (y no requiera modificar su Estudio de Impacto Ambiental), puede presentar nuevos ITS, cuya aprobación tiene plazos más cortos.

Apoyo a estudios para nueva Carretera Central

En general, Cuba Castillo refirió que la entidad que preside tiene en estos momentos 18 proyectos de transportes (con instrumentos de gestión ambiental por evaluar o a los que están brindando apoyo técnico), no sólo privados, sino también de entidades públicas, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) o gobiernos regionales y locales.

En el caso del MTC, refirió por ejemplo que le están brindando un acompañamiento en campo al proyecto de la nueva Carretera Central (que demandará una inversión de US$6,400 millones) promovido por ese ministerio, y que se va a ejecutar en tres tramos.

Vale recordar que esa iniciativa, denominada Nueva Autopista Central Daniel Alcides Carrión, busca transformar la vía actual en una autopista moderna de cuatro carriles (dos por sentido), con túneles, viaductos y puentes para mejorar la conectividad entre Lima y la sierra central, específicamente la región de Junín.

Cuba explicó que el acompañamiento busca que el sector pueda levantar la información (ambiental) requerida, y no tenga problemas (al presentar su instrumento de gestión ambiental), pero también le apoya en implementar acciones preventivas, recordando que se trata de una nueva vía que atraviesa zonas rurales.

“Estamos trabajando con el MTC, entiendo que el primer tramo (de la Carretera Central) va a ser presentado este fin de año, y el próximo año los otros dos”, puntualizó.

Acompañamiento para Anillo Vial Periférico

Otro megaproyecto en transportes al cual Senace está brindando acompañamiento, indicó la funcionaria, es al del Anillo Vial Periférico para Lima y Callao, encargado al consorcio español formado por Ferrovial, Acciona y Sacyr (con una inversión de US$3,400 millones).

El megaproyecto que unirá 11 distritos y reducirá trayectos a solo 5 minutos. (Fuente: MTC)

El proyecto comprende una autopista urbana de 34.8 km que conectará 11 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao, beneficiando a cerca de 4.5 millones de personas, con un plazo de concesión de 30 años bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada.

Detalló que, a solicitud de ese consorcio, le están acompañando en la elaboración de su estudio de impacto ambiental (EIA), brindándole asistencia técnica y acompañamiento de línea base ambiental en el campo, y que dicho grupo les ha presentado un plan de trabajo y etapas de elaboración del proyecto. Aunque refirió no conocer cuándo el consorcio presentará su EIA, refirió que espera que sea pronto.

