El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que el Gobierno ya cuenta con el financiamiento para poner en marcha la primera etapa de los proyectos de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima y Callao.

Ambas obras, que buscan beneficiar a más de siete millones de personas, requerirán de una inversión que, en conjunto, superará los US$ 10,000 millones.

“Se tomó la decisión [el MTC con el Ministerio de Economía y Finanzas] y hoy lo anuncio, como política de Estado, que empiezan los procedimientos de los proyectos de la Línea 3 y 4”, indicó Sandoval.

Sobre estos proyectos, que se realizarán en la modalidad de Gobierno a Gobierno, el ministro precisó que hay varios países interesados como Canadá, Inglaterra y Japón.

Para estas obras, el esquema de Gobierno a Gobierno permitirá contar con una Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) que brindará asistencia técnica en todas las fases: diseño, ejecución, operación y mantenimiento.

¿En qué consisten los proyectos?

La Línea 3 tendrá una extensión de 34.8 kilómetros y recorrerá 13 distritos, desde Comas hasta San Juan de Miraflores.

Se estima que la obra beneficiará a más de cinco millones de personas y reducirá el tiempo de viaje a 54 minutos. La inversión proyectada para la línea 3 supera los US$ 6,924 millones.

Por su parte, la Línea 4 comprenderá 23.6 kilómetros, además de ocho kilómetros adicionales correspondientes al ramal Faucett-Gambetta.

Esta última línea pendiente conectará distritos como Bellavista, San Isidro, La Molina y Santa Anita, favoreciendo a más de dos millones de ciudadanos. En este caso la inversión para la línea 4 asciende a US$ 3,739 millones.