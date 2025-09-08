La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) iniciará obras de asfaltado y mejoramiento de pista en las avenidas Brasil y Los Alisos con el fin de mejorar la circulación vehicular. Conoce aquí el plan de desvío que se aplicará a partir de este lunes 8 de septiembre.

En esta primera etapa, los trabajos iniciarán en horario nocturno de manera paralela en la avenida Brasil, en el sector del Cercado de Lima, Breña y Jesús María, y en la avenida Los Alisos (San Martín de Porres), vías que concentran la mayor atención por su alto tránsito vehicular y nivel de deterioro.

En el caso de la avenida Brasil, la obra compete una longitud total de 5 kilómetros en el tramo de Plaza Bolognesi en dirección a la avenida El Ejército.

En la avenida Brasil se intervendrán 5 km entre la Plaza Bolognesi y la avenida El Ejército. (Foto: MML)

Por otro lado, en la avenida Los Alisos (San Martín de Porres) se realizará el mantenimiento de un tramo de 4 kilómetros, que va desde la avenida Canta Callao hasta la avenida Túpac Amaru.

En Los Alisos, en San Martín de Porres, se rehabilitarán 4 km desde Canta Callao hasta Túpac Amaru. (Foto: MML)

Obras en otros distritos

Con una inversión de S/ 37.7 millones y un plazo de 100 días calendario, se buscará rehabilitar más de 21 kilómetros de vías en once distritos de MML como Breña, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, La Victoria, El Agustino y San Juan de Miraflores.

Las obras incluyen pavimentación, reparación de superficie de rodadura, colocación de señalética vertical y mejoras en la seguridad vial, que beneficiará directamente a miles de peatones, ciclistas y conductores que diariamente transitan por estas zonas.