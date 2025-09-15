Vía Expresa Sur será habilitada el 19 de septiembre tras concluir señalización. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec
La primera fase de la será habilitada para el tránsito vehicular desde este 19 de septiembre tras haberse concluido en diseñada para reducir el tráfico en la ciudad al conectar la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes con la Panamericana Sur.

, presidente del directorio de la (Emape), precisó que en la mencionada fecha se culminarán los trabajos de instalación de semáforos y señalética para la seguridad de la vía.

Respecto a las vías auxiliares, aclaró que con la señalización y semaforización correspondiente desde hace meses, aunque algunos tramos presentaron deterioro debido a obras de empresas concesionarias de servicios, como energía eléctrica y agua.

“Cada vez que se hacen estas intervenciones, es obligación de las concesionarias hacer la reparación de la vía a un nivel igual o superior al que se tenía. Pero igual, ante las demoras de estas empresas de servicio, , a través del , hacemos la intervención correspondiente”, añadió el funcionario en Canal N,.

Según , el tramo que será habilitado será en las vías asfaltadas.

Asimismo, se precisa que habrá semáforos en cuatro sectores de la vía, en respuesta a la demanda de los vecinos de la zona. Sin embargo, todavía está pendiente solucionar el problema del polvo generado por el tránsito y las obras, lo cual afecta la calidad del aire y la vida de los residentes.

Recordemos que la inauguró un tramo de cinco kilómetros con tres carriles por sentido de la . En una segunda fase del proyecto, se planea construir intercambios viales en varias avenidas importantes y habilitar un corredor central de 17 metros para la futura ampliación del Metropolitano.

La comuna capitalina estima que estará terminada en junio del próximo año.

El futuro del terminal terrestre de Atocongo

precisó que otro punto relevante es la situación del terminal terrestre de Atocongo, ubicado en un área clave para .

El informó que se ha llegado a un acuerdo con los propietarios para que el terminal siga funcionando con normalidad hasta el inicio de la segunda fase de la obra, prevista para enero de 2026.

Una vez llegada a la fecha estimada, se cerrará el terminal.

“De acuerdo con el desarrollo mismo de los trabajos, se van a tener que hacer el cierre correspondiente”, .

