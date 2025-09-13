La comuna limeña recomendó a conductores y pasajeros planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de las redes sociales de la ATU. (Foto: Andina)
La comuna limeña recomendó a conductores y pasajeros planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de las redes sociales de la ATU. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La , a través de Emape, ejecutará trabajos de pavimentación y rehabilitación de pistas principales y auxiliares en la avenida Miguel Grau, como parte de la construcción de la . El proyecto busca modernizar uno de los ejes más transitados de la capital y mejorar la conectividad con distritos del sector este.

A partir del lunes 15 de setiembre, se dispuso el cierre total de la avenida Grau, en el tramo comprendido entre la avenida Aviación y el jirón Junín. Las obras tendrán una duración aproximada de 90 días y afectarán tanto el tránsito particular como el .

LEA TAMBIÉN: El costo de la inacción: La tragedia de las muertes viales en el país

La informó que varias rutas modificarán su recorrido mientras dure la restricción:

  • De Ate al Centro de Lima: las unidades circularán por Nicolás Ayllón, México, Parinacochas, García Naranjo y Huánuco para retomar Grau; otra opción es seguir por García Naranjo hacia Paseo de la República y reincorporarse en el óvalo Grau.
  • Del Centro a Ate: los desvíos serán por jr. Lucanas y las avenidas Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolás Ayllón. También podrán optar por Paseo de la República y Bausate y Mesa para luego empalmar con Nicolás Ayllón.
  • De San Juan de Lurigancho a La Victoria: los buses irán por Sebastián Lorente, los jirones Junín y Lucanas, y luego por Miguel Grau y Aviación. En sentido contrario, circularán por Aviación, Huánuco, Santa Rosa, Junín y Sebastián Lorente.
  • De la av. Rivagüero hacia Grau: la ruta se desviará por los jirones Junín y Lucanas, mientras que en el sentido contrario se utilizarán Miguel Grau, Santa Rosa, Junín y Rivagüero.
LEA TAMBIÉN: Ramal de Línea 4: se iniciaron los desvíos por obras de estación Carmen de la Legua

La comuna limeña recomendó a conductores y pasajeros planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de las redes sociales de la y de la Municipalidad, ante eventuales ajustes en los recorridos.

Aunque la obra promete aliviar la congestión en una de las principales arterias de la capital, vecinos y transportistas han expresado su preocupación por el impacto del cierre en la movilidad diaria.

TE PUEDE INTERESAR

Vía Expresa Grau: el lunes 15 inicia cierre total entre Aviación y Junín
Inauguran tramo de Vía Expresa Sur que conectará con la Panamericana Sur: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.