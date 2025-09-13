La Municipalidad de Lima, a través de Emape, ejecutará trabajos de pavimentación y rehabilitación de pistas principales y auxiliares en la avenida Miguel Grau, como parte de la construcción de la Vía Expresa Grau. El proyecto busca modernizar uno de los ejes más transitados de la capital y mejorar la conectividad con distritos del sector este.

A partir del lunes 15 de setiembre, se dispuso el cierre total de la avenida Grau, en el tramo comprendido entre la avenida Aviación y el jirón Junín. Las obras tendrán una duración aproximada de 90 días y afectarán tanto el tránsito particular como el transporte público.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que varias rutas modificarán su recorrido mientras dure la restricción:

De Ate al Centro de Lima: las unidades circularán por Nicolás Ayllón, México, Parinacochas, García Naranjo y Huánuco para retomar Grau; otra opción es seguir por García Naranjo hacia Paseo de la República y reincorporarse en el óvalo Grau.

Del Centro a Ate: los desvíos serán por jr. Lucanas y las avenidas Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolás Ayllón. También podrán optar por Paseo de la República y Bausate y Mesa para luego empalmar con Nicolás Ayllón.

De San Juan de Lurigancho a La Victoria: los buses irán por Sebastián Lorente, los jirones Junín y Lucanas, y luego por Miguel Grau y Aviación. En sentido contrario, circularán por Aviación, Huánuco, Santa Rosa, Junín y Sebastián Lorente.

De la av. Rivagüero hacia Grau: la ruta se desviará por los jirones Junín y Lucanas, mientras que en el sentido contrario se utilizarán Miguel Grau, Santa Rosa, Junín y Rivagüero.

La comuna limeña recomendó a conductores y pasajeros planificar sus viajes con anticipación y mantenerse informados a través de las redes sociales de la ATU y de la Municipalidad, ante eventuales ajustes en los recorridos.

Aunque la obra promete aliviar la congestión en una de las principales arterias de la capital, vecinos y transportistas han expresado su preocupación por el impacto del cierre en la movilidad diaria.