Este lunes 15 de septiembre, la Municipalidad de Lima, a través de Emape, implementará el cierre total de la avenida Grau, entre la avenida Aviación y el jirón Junín, con el fin de pavimentar nuevas pistas de concreto en las vías principales y auxiliares. Todo ello en el marco de la construcción de la nueva Vía Expresa Grau.

Como se sabe, actualmente también se viene llevando a cabo el cierre parcial de la avenida Grau, en el tramo del jirón Lucanas y la avenida Aviación, donde el tránsito sólo está habilitado en las vías auxiliares.

En esta zona de obras del nuevo corredor vial de 2.8 km de la Vía Expresa Grau, que unirá por primera vez el Metropolitano y la Línea 1 del Metro de Lima, el plan de desvío vehicular plantea diversas rutas para los buses de transporte público y autos privados.

De El Agustino a Lima: los autos deberán desviar por los jirones Junín y Lucanas para retomar su trayecto en la avenida Grau. De Lima a El Agustino: pueden llegar por los jirones Cangallo, Santa Rosa y Junín para llegar a la avenida Grau.

De La Victoria a Lima: si vienen de la avenida Nicolás Ayllón, pueden seguir por la avenida José de la Riva Agüero, la calle Cáceres y los jirones Alfonso Ugarte, Junín y Lucanas para entrar a la avenida Grau; si vienen de la avenida Aviación, podrán doblar por la vía auxiliar de la avenida Grau.

De Lima a La Victoria: pueden seguir circulando por la vía auxiliar de la avenida Grau, girar hacia los jirones Antonio Bazo y Antonio Raimondi para continuar la ruta en la avenida Aviación.

Asimismo, entre los jirones Lucanas y Aviación, se viene avanzando en la pavimentación, intersecciones semafóricas y movimiento de tierra para vaciado de concreto de las nuevas pistas.

Cabe recordar que, desde la Plaza Grau hasta el jirón Lucanas, se ha culminado la pavimentación y se viene trabajando en los sardineles. Además, se están edificando las nuevas estaciones Abancay y Andahuaylas del Metropolitano (serán cuatro en total), las cuales formarán parte de la nueva Vía Expresa Grau, cuyo avance representa el 34%.