La Municipalidad Metropolitana de Lima exige al Banco de la Nación mejorar sus sistemas de cómputo, para dar mayor seguridad a los depósitos. (Foto: Andina)
La Municipalidad Metropolitana de Lima exige al Banco de la Nación mejorar sus sistemas de cómputo, para dar mayor seguridad a los depósitos. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La informó que el miércoles 27 de agosto unos delincuentes informáticos pretendieron sustraer fondos de las cuentas de la comuna en el .

Explicó que la Municipalidad de Lima ya denunció ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, contra los que resulten responsables de estas acciones delincuenciales.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima exige al mejorar sus sistemas de cómputo, para dar mayor seguridad a los depósitos de las instituciones públicas así como del público en general”, señaló a través de un comunicado.

LEA TAMBIÉN: Gobierno alerta ‘hackeo’ a Inkafarma: datos de más de 3 millones de clientes se habrían filtrado
Un hacker encapuchado hablando por celular. (Foto: Freepik)
Un hacker encapuchado hablando por celular. (Foto: Freepik)

, según el estudio “Radiografía de la seguridad digital en Lima: perspectivas para 2025″ realizado por la compañía de datos e información global.

Esto incluye el hackeo directo de la cuenta (13%), robo de información de la tarjeta de débito o para hacer consumos o compras online (5%), suplantación de identidad para solicitar préstamos o acceder a cuentas (3%) y la recepción de correos que instalan virus en el dispositivo electrónico (5%).

LEA TAMBIÉN:Ciberataques: si tiene estos dispositivos en casa puede ser víctima de hackers

TE PUEDE INTERESAR

MML propone construir penales en Lima metropolitana con financiamiento privado: Los detalles
Lima Expresa cierra dos carriles de la Vía de Evitamiento por hundimiento causado en obras de la MML
López Aliaga anuncia que MML está dispuesta a ceder uso y usufructo del tren Lima-Chosica al MTC
Línea 2 del Metro de Lima: ATU reabre carriles de Paseo Colón, tramo que generó disputas con la MML

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.