La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que el miércoles 27 de agosto unos delincuentes informáticos pretendieron sustraer fondos de las cuentas de la comuna en el Banco de la Nación.

Explicó que la Municipalidad de Lima ya denunció ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, contra los que resulten responsables de estas acciones delincuenciales.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima exige al Banco de la Nación mejorar sus sistemas de cómputo, para dar mayor seguridad a los depósitos de las instituciones públicas así como del público en general”, señaló a través de un comunicado.

Un hacker encapuchado hablando por celular. (Foto: Freepik)

Cabe recordar que uno de cada cuatro limeños ha sufrido el robo o hackeo de sus cuentas bancarias al cierre del año pasado, según el estudio “Radiografía de la seguridad digital en Lima: perspectivas para 2025″ realizado por la compañía de datos e información global.

Esto incluye el hackeo directo de la cuenta (13%), robo de información de la tarjeta de débito o crédito para hacer consumos o compras online (5%), suplantación de identidad para solicitar préstamos o acceder a cuentas bancarias (3%) y la recepción de correos que instalan virus en el dispositivo electrónico (5%).

