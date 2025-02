El Gobierno publicó la Alerta Integrada de Seguridad Digital N° 032, en la que se informó sobre la filtración de la base de datos de los clientes de Inkafarma, el último 6 de febrero.

A través de la alerta se dio cuenta que se habrían filtrado los datos de 3.9 millones de clientes de Inkafarma, empresa que le pertenece al grupo Intercorp.

“Se detectó una publicación en un foro de hackers en la que un actor de amenazas afirma que la empresa farmacéutica Inkafarma ha sufrido una vulneración de seguridad y los registros de sus clientes ahora están en la Dark Web. De hecho, indican estar vendiendo la supuesta base de datos de los clientes”, se lee en el documento.

Ante ello, dio recomendaciones a los usuarios de dicha empresa, entre ellas utilizar contraseñas complejas, distintas para cada una de las cuentas, y cambiarlas periódicamente.

Asimismo, se aconseja evitar descargar aplicaciones desde fuentes desconocidas, o enlaces sospechosos que puedan redirigir a programas fraudulentos. También se debería implementar la autenticación de dos factores en las plataformas posibles, y no compartir información sensible.

¿Qué dice Inkafarma sobre la filtración de datos?

A través de un comunicado, Inkafarma se pronunció ante la filtración de datos comunicada por el Gobierno y sostuvo que “no se comprometió información sensible”.

“Dicha información no corresponde a un evento actual, sino a un incidente ya resuelto. Nuestros equipos han tomado todas las medidas correctivas necesarias para reforzar la seguridad de la información dentro de la compañía”, señaló.

“Precisamos que no se ha comprometido información sensible, médica (recetas) o financiera como tarjetas de débito o crédito. Esta información está debidamente protegida y sin acceso a terceros. Es fundamental destacar que este incidente no afectó la operación de nuestros servicios”, agregaron.

Finalmente, reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo sus medidas de seguridad, así como de seguir trabajando para brindar acceso a salud y bienestar a todas las familias peruanas.

